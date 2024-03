Exposição traz quadros e textos em homenagem a Santo André

O Cine Theatro Carlos Gomes recebe entre os dias 27 de março e 30 de abril a exposição “Santo André, Livre Terra”, com 16 quadros pintados pelo artista plástico Felix Fassone, com textos da jornalista Rosângela Espinossi. A entrada é gratuita e horário de visitação é o mesmo do espaço cultural. A abertura da mostra, dia 27, acontece a partir das 19h.

Trata-se de uma homenagem à cidade, que completa 471 anos dia 8 de abril, retratando locais que fazem parte da memória afetiva de jornalista, que sempre morou em Santo André. Felix, argentino, mora na cidade há 35 anos, desde que ambos se casaram.

Os quadros, pintados em acrílico sobre tela, no formato 60 cm x 80 cm, foram feitos a partir de traços desenhados in loco em locais como Paço Municipal, Igreja Matriz, Parque Antônio Flaquer (o Ipiranguinha), Escola Estadual Américo Brasiliense, Vila Mansueto, entre outros.

Carlos Gomes e Paço Municipal (Divulgação)

“Escolhi tais lugares porque fazem parte da minha vida, onde morei, estudei, frequentei e trabalhei, como o Diário do Grande ABC”, diz Rosângela Espinossi, que colocou nos textos curtos que acompanham cada quadro um pouco da história do local e suas memórias vividas neles. “Foi um desafio traduzir a alma dessa cidade vibrante em traços rápidos.”

Quem somos

Felix Fassone

Argentino. Estudou arquitetura e história em Buenos Aires. Foi diretor das revistas Bravo, Contigo e Caras, entre outras no Brasil. Já expôs seus quadros na Bienal de Firenze, na Bienal de Arquitetura de Veneza, e também em Buenos Aires, São Paulo, Salvador e Campinas. A pintura como meio de expressão particular ocupou suas horas vagas ao longo dos anos. Sua linguagem é uma narrativa pendular entre a figura e o inconsciente, entre a forma, a luz e o traço.

Rosângela Espinossi

Andreense. Jornalista especializada em moda há mais de 30 anos. Formada em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduada em Comunicação e Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, fez o curso de Civilização Francesa na Université Paris Sorbonne. É autora do livro “101 Segredos para se Vestir sem Erro no Trabalho” e criadora do site “Elas no Tapete Vermelho”, parceiro do Portal Terra. Trabalhou no Diário do Grande ABC por 23 anos.

Serviço

Exposição SANTO ANDRÉ, LIVRE TERRA

Cine Theatro Carlos Gomes (mezzanino) – Rua Senador Flaquer, 110

Abertura: Dia 27 de março, às 19h. Até 30 de abril, no horário de funcionamento do espaço cultural.

Entrada gratuita.