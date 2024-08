Exposição “Somos Vencedores” homenageia atletas do Time SP a partir desta quarta (28)

A partir desta quarta-feira (28), a mostra fotográfica “Somos Vencedores”, desenvolvida pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), estará disponível em estações do Metrô, CPTM, terminais da EMTU e no Museu da Inclusão. A exposição homenageia 22 atletas paralímpicos brasileiros que integram o Time São Paulo Paralímpico, programa da SEDPcD que beneficia 149 atletas de 16 modalidades.

Quem passar pelas estações República do Metrô e Tatuapé da CPTM, bem como pelos terminais da EMTU em Carapicuíba e Diadema, poderá conferir a exposição durante toda a operação comercial. O Museu da Inclusão, localizado no Memorial da América Latina, também receberá a mostra. A exibição ficará disponível até 29 de setembro.

A exposição

Com fotografias cedidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, a exposição foi idealizada para destacar a força e a garra dos atletas, independentemente de suas deficiências. Entre os destaques, estão fotos realizadas durante os Jogos Para-Panamericanos de 2023, que registrou o melhor desempenho brasileiro na história: o Brasil liderou o quadro de medalhas com 343 pódios.

Quem visitar a exposição poderá acessar recursos de acessibilidade em Libras e áudio descrição, garantindo acessibilidade para todos os públicos.

Ao levar a exposição para locais de grande circulação, como as estações do Metrô e CPTM e os terminais da EMTU, em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) , a SEDPcD busca reforçar a mensagem de que o movimento faz parte da vida de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. No Museu da Inclusão, a mostra “Somos Vencedores” aproxima o público visitante da rica história dos atletas paralímpicos brasileiros, incentivando o reconhecimento e a valorização dessas trajetórias de sucesso.

Serviço

Exposição “Somos Vencedores”

Data: a partir de 28/08

Estação Metrô República: Praça da República, 299 – República, São Paulo

Estação CPTM Tatuapé: Rua Tuiuti , s/nº – Tatuapé, São Paulo

Terminal EMTU Carapicuíba: Av. Plutão, 1131 – Jardim Novo Horizonte

Terminal EMTU Diadema: Av. Conceição, S/N – Centro

Museu da Inclusão: Av. Mário de Andrade, 564, Portão 10 – Barra Funda