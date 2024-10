Exposição sobre os 200 anos da Imigração Alemã dá pontapé inicial para Festival São Paulo Oktoberfest no Parque Villa-Lobos 

São Paulo, outubro de 2024 – Durante o mês de outubro, quem passar pela nas estações Villa-Lobos-Jaguaré (Linha 9-Esmeralda) e Pinheiros (integração das linhas 4-Amarela e 9-Esmeralda) poderá conferir a exposição “200 anos da cultura alemã”, que faz parte dos preparativos para o Festival São Paulo Oktoberfest e estará disponível para visitação durante todo o mês.



“A exposição é direcionada a todos os públicos, não apenas aos amantes da tradição alemã, mas também para aqueles que desejam conhecer mais sobre a história e o impacto desta imigração em São Paulo”, comenta Carolina Constantino, Head de Comunicação da CCR Mobilidade.



Através de fotos e documentos, os visitantes poderão conhecer a trajetória desses pioneiros, que se estabeleceram em diversas regiões paulistas, transformando a paisagem, a economia e a cultura local. Da arquitetura à culinária, incluindo a arte e a música, os costumes alemães criaram suas raízes na capital paulista, e o Festival São Paulo Oktoberfest, um dos maiores eventos culturais da cidade, celebra essa herança e atrai milhares de visitantes anualmente.



Evento no Parque Villa-Lobos

Entre os dias 10 e 20 de outubro, o Festival São Paulo Oktoberfest espera receber até 10 mil pessoas por dia para celebrar seus sete anos no calendário oficial da cidade e os 200 anos da imigração alemã.

A ViaMobilidade e a ViaQuatro, responsáveis pelas operações das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, são as parceiras oficiais de mobilidade do Festival São Paulo Oktoberfest, que ocorrerá no Parque Villa-Lobos, ao lado da Estação Villa-Lobos-Jaguaré, na Linha 9-Esmeralda.

Serviço:

Exposição “200 anos da cultura alemã”

Onde: Estações Pinheiros e Villa-Lobos/Jaguaré

Quando: 4 a 31 de outubro

Sobre a ViaMobilidade Linhas 8 e 9

A ViaMobilidade Linhas 8 e 9 é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo. A Linha 8-Diamante é composta por 22 estações, ligando Júlio Prestes a Amador Bueno, com integração nas linhas 3-Vermelha e 7-Rubi. Já a Linha 9-Esmeralda, que conecta Mendes-Vila Natal a Osasco, possui 20 estações e faz integração com as linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 8-Diamante. E, futuramente, com a Linha 17-Ouro de monotrilho.

Sobre a ViaMobilidade Linhas 5 e 17:

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5-Lilás é composta por 17 estações e atende a Zona Sul de São Paulo, de Capão Redondo a Chácara Klabin.

Sobre a ViaQuatro

A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e o primeiro contrato de PPP (Parceria Público-Privada) assinado no país. Na América Latina, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação.