Exposição sobre consciência negra traz trabalhos de idosos em Pindamonhangaba 

O Sefras – Ação Social Franciscana, promove entre os dias 28 e 29 de novembro a exposição Consciência Negra, na sede de seu projeto social Casa de Clara, no bairro de Santana, Pindamonhangaba. As 26 telas produzidas a partir de oficinas de arte realizadas com 22 idosos no espaço, poderão ser adquiridas pelo público, e os recursos serão destinados à festa de natal do projeto.

Os quadros foram criados a partir de discussões sobre a importância do Dia de Consciência Negra, celebrado dia 20/11, e foram montados com pedras retiradas do leito do rio Paraíba. Segunda Ir. Dora da Silva Anjos, coordenadora do Casa de Clara, as oficinas de arte são apenas uma da extensa lista de atividades que os 90 idosos participam. “É um evento aberto em que convidamos não apenas quem atendemos, mas familiares, doadores, comunidade. E no segundo dia, 29, faremos uma grande festa de celebração da vida, que parte de nossa perspectiva de espiritualidade e comunhão dos atendidos e seus familiares”, afirma a religiosa.

Sobre a Casa de Clara em Pindamonhangaba

Os serviços do Sefras voltados às pessoas idosas, como a Casa de Clara de Pindamonhangaba, tem como objetivo contribuir com o envelhecimento saudável, o desenvolvimento da autonomia e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assim como, prevenir o isolamento e as situações de risco social, adaptando atividades voltadas para o fortalecimento físico e cognitivo.

No município são atendidas 90 pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, em situação de pobreza, com diferentes necessidades e graus de dependência, que não tenham condições de permanecerem sozinhas nos domicílios. Saiba mais em www.sefras.org.br

SERVIÇO:

Sefras Casa de Clara – Pindamonhangaba

Evento: Exposição de Quadros Consciência Negra

Data: 29 e 29 de novembro

Horário: das 9h às 17h.

Endereço: Rua Suíça, 1358 – Santana – Pindamonhangaba – SP.

Contato: (12) 3642-1130

Gratuito

Sobre o Sefras – Ação Social Franciscana

O Sefras é uma organização franciscana que luta todos os dias no combate à fome, a violações de direitos e inserção econômica e social de populações extremamente vulneráveis: pessoas em situação de rua, crianças pobres, imigrantes e refugiados, idosos sozinhos e pessoas acometidas pela hanseníase. Guiados pelos valores franciscanos de Acolher, Cuidar e Defender, atende mais de 4 mil pessoas todos os dias no Brasil. Seus serviços diários promovem apoio social e jurídico para população em situação de rua, acolhimento e inclusão social de imigrantes, contraturno escolar para crianças e adolescentes, convivência e proteção de idosos, além de ações de defesa dos direitos e melhoria de políticas públicas voltadas a esses grupos.