Exposição “Raízes da Inclusão: Quanto Afeto o Tempo Tem” continua em cartaz no Museu da Inclusão

O Museu da Inclusão, equipamento cultural da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), apresenta a exposição “Raízes da Inclusão – Quanto Afeto o Tempo Tem”. Idealizada pelo coletivo cultural Em Pulso, a mostra lançada em dezembro convida o público a refletir sobre a importância de respeitar o tempo único de cada indivíduo.

Essa perspectiva sensível sobre tempo e afeto é materializada pelos artistas Thomas Giannini Beyersdorf, Peter Gerd Beyersdorf, Tatiana César e Francisco Neto, pessoas com deficiência que encontram na expressão artística uma nova linguagem para explorar suas experiências.

Além das pinturas e gravuras, a exposição Raízes da Inclusão traz esculturas táteis, permitindo que pessoas com quaisquer tipos de deficiências interajam com a mostra. Os descritivos dos materiais são disponibilizados em audiodescrição e Libras via QR Code.

Museu da Inclusão

O Museu da Inclusão trata da narrativa da luta da pessoa com deficiência, retratando a busca incessante pela inclusão e independência desse público. Além da exposição, o espaço promove estudos, debates, simpósios, seminários, cursos, rodas de conversa e palestras.

Aberto à visitação, o Museu da Inclusão também oferece visitas guiadas para grupos, sob consulta ao canal de ouvidoria da SEDPcD. O espaço é acessível, projetado com corredores largos e pisos podotáteis, facilitando a locomoção de pessoas em cadeira de rodas ou com deficiência visual.

Serviço

Exposição: “Raízes da Inclusão: Quanto Afeto o Tempo Tem”

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 564 – Portão 10

Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h

Entrada: gratuita