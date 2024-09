Exposição, performance e oficina: confira a agenda da Fábrica de Cultura Diadema

Diversas linguagens vão ocupar as Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis – ao longo de setembro para divertir crianças, jovens e adultos nas zonas norte e sul da cidade, em Diadema e Osasco.

A seguir, alguns destaques do mês de setembro na unidade Diadema. Toda a programação é gratuita.

A partir do dia 12, quinta-feira, às 19h, será possível visitar a exposição Retrospectiva Jorge Vargas na Fábrica de Cultura Diadema. A exposição reúne obras escultóricas de diversas épocas e temáticas para contar um pouco da trajetória de Jorge Vargas, escultor radicado em Diadema. As obras trazem referências a origens do escultor, à cultura andina, à escultura renascentista religiosa, e à cultura brasileira, pop e contemporânea. A exposição fica em cartaz até o dia 12 de outubro e pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 17h.

E no sábado, 14, das 14h às 21h30, a unidade Diadema junto com a Associação Viva a Diversidade celebra o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica com o evento Ocupa Sapatão. A programação inclui apresentações de dança com Drii Guedes e dos alunos da Escola Atos; bate-papos com representantes de movimentos ligados a comunidade lésbica e bissexuais, e encenação da peça “Ode ao Luto e aos amores que se vão”. Clique aqui para conferir detalhes e programação completa.

Bibliotecas

Você sabia que as bibliotecas das Fábricas de Cultura têm a própria agenda cultural? São diversas atividades mensais que unem literatura, jogos, contações e bate-papos com o objetivo de mostrar como os livros podem ir além das páginas. Confira algumas atividades que vão circular pelas unidades:

Além disso, será possível aprender os elementos básicos da música como ritmo, melodia e harmonia. E o coletivo Brotando em Mim irá oferecer a oficina Meu primeiro livro de rimas, levando o aprendizado sobre as diferentes formas de poesia, dentre elas a rima, para criarem um livro também com ilustrações.

SERVIÇO:

Toda a programação é gratuita

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

Fábrica de Cultura Diadema

Escultura

Exposição Retrospectiva Jorge Vargas

12/09, quinta-feira, das 19h às 21h (abertura) | Livre

Visitação até 12/10, de terça a sexta, das 9h às 19h, e sábados, das 9h às 17h

Performance

“Ocupa Sapatão” em comemoração ao Mês da Visibilidade Lésbica

14/09, sábado, das 16h às 21h30 | Livre

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

BIBLIOTECAS

Meu primeiro livro de rimas com Coletivo Brotando em mim

Fábrica de Cultura Diadema | 12/09, quinta-feira, das 10h30 às 12h