Exposição “Olhares” segue até 29 de junho na Câmara de Ribeirão Pires

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires sedia, até dia 29 de junho, a Exposição “Olhares”, promovida pelo CARP – Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires. A mostra exibe obras de renomados artistas da cidade e região, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Sala Multicultural Vereadora Archângela Manno (Rua João Domingues de Oliveira, 12 – Centro).

Ao todo, 39 artistas compõem o coletivo, entre pintores, escultores, fotógrafos e músicos da cidade, que têm como propósito a valorização da diversidade de estilos e visões artísticas. “O CARP foi criado em maio deste ano, com o objetivo de dar visibilidade, principalmente aos artistas locais, buscando o fomento da economia e ampliando o acesso à cultura, por estudantes, moradores e visitantes da Estância”, explica Joselaine Barbosa, artista responsável pelo projeto e curadoria da exposição.

“Para uma próxima mostra já temos no grupo mais de 40 artistas da cidade e região, e o projeto segue aberto para novos participantes e para outras ações, principalmente voltadas à educação para acesso de jovens e crianças da cidade”, afirma a curadora.

Vernissage – O evento de abertura da Exposição “Olhares” foi promovido no último sábado, dia 1 de junho, no Plenário Roberto Bottacin Moreira, da Câmara Municipal.

O encontro reuniu cerca de 150 pessoas, entre artistas, convidados, familiares e amigos, bem como contou com a presença do prefeito da Estância, Guto Volpi, e do presidente do legislativo ribeirão-pirense, vereador Professor Paulo Cesar Ferreira, o PC.

Os expositores receberam certificados de agradecimento e foi concebida homenagem póstuma a dois grandes artistas da cidade. Uma delas para Renato Costa, renomado cidadão ribeirão-pirense, conhecido por atuação tanto na área industrial quanto por seu espírito comunitário. Foi um dos fundadores da antiga APAE (hoje APRAESPI) e do Rotary, vereador por três mandatos, e por duas vezes presidente da Câmara. Artista talentoso dedicou-se nos últimos anos de vida à pintura em tela.

Outra homenagem póstuma foi dedicada à Yara Matano. Formada pela Faculdade de Belas Artes, Yara trabalhou intensamente com pintura e se especializou em telas e porcelanas. Tornou-se referência na área, principalmente para seu neto, Guto Matano, ilustrador de mangá, pintor e tatuador, reconhecido internacionalmente.

Mais informações sobre o CARP – Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires – estão disponíveis no site www.carp2024.my.canva.site.

Serviço:

Exposição “Olhares”

Local: Sala Multicultural Vereadora Archângela Manno – Câmara Municipal de Ribeirão Pires (Rua João Domingues de Oliveira, 12 – Centro)

Até 29 de junho

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.