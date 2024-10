Exposição “Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral” entra na reta final no MIS Experience

A exposição “Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral” entra na reta final de exibição no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O público tem até o dia 20 de outubro, domingo, para mergulhar nos mais de 850 anos de história de um dos monumentos mais importantes da França.

A mostra imersiva de realidade aumentada 360º, concebida por Histovery, em colaboração com Rebuilding Notre-Dame de Paris e patrocinada pelo Grupo L’Oréal, abrange a história da Catedral de Notre-Dame, de sua fundação medieval até o terrível incêndio de 2019, passando pela consagração de Napoleão e o casamento de Henrique IV. A mostra interativa é uma grande experiência sensorial que destaca, ainda, o trabalho e as habilidades daqueles que atuam para restaurar este Patrimônio Mundial da UNESCO.

Os visitantes fazem a imersão na história da Catedral de Notre-Dame por meio do HistoPad™, desenvolvido pela francesa Histovery, em colaboração com um comitê científico de especialistas do órgão oficial responsável pela reconstrução do monumento, em Paris. Por meio de cliques nas imagens que aparecem na tela do tablet, cada pessoa pode ver a reconstituição de diversos períodos que contam a história da Notre-Dame, do século 12, quando foi construída, até sua atual reconstrução, após o incêndio de 2019. Além disso, a experiência multissensorial inclui áudios exclusivos, como sons de órgãos e sinos reais da Catedral.

Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral já recebeu mais de 400 mil visitantes em mais de dez países ao redor do mundo e chegou pela primeira vez à América do Sul no MIS Experience. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$ 10 (meia) de quarta a sexta e R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) aos sábados, domingos e feriados. Às terças-feiras e na terceira quarta-feira do mês a entrada é gratuita.

Serviço

Exposição “Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral”

Data: 14 de julho a 20 de outubro

Local: Galpão do MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca

Funcionamento: terças a domingos e feriados, das 10h às 19h

Ingressos:

Quartas a sextas: R$20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Gratuito às terças* (retirada de ingressos diretamente na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita)

Gratuito toda terceira quarta-feira do mês* graças a uma parceria com a B3, patrocinadora do MIS Experience (retirada de ingressos diretamente na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita)

*Disponibilidade de ingressos sujeita à lotação do espaço e à ordem de retirada dos bilhetes.