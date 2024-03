Exposição “Minha viagem à Coreia” começa neste final de semana

O Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) abre para o público, a partir do dia 17 de março, a exposição “Minha Viagem à Coreia”, realizada a partir das imagens inscritas na competição entre turistas brasileiros promovida no início deste ano pela entidade. Mais de 200 imagens, entre fotos, vídeos de curta-duração e pôsteres, foram inscritas para disputar prêmios em dinheiro, num total de R$ 7 mil, e algumas delas foram selecionadas para serem exibidas ao público.

“Ao apresentar as belezas da Coreia do Sul sob a ótica dos turistas brasileiros, a exposição certamente despertará em outras pessoas o desejo de conhecer melhor o nosso país e a nossa cultura, estreitando ainda mais a relação entre as duas populações”, diz Cheulhong Kim, diretor do CCCB. Com sede na Avenida Paulista, em São Paulo, a entidade está há 10 anos no Brasil e tem como objetivo promover a riqueza cultural coreana entre os brasileiros.

A nova exposição ficará em cartaz até o dia 28 de maio e poderá ser visitada de terça a sábado, das 10h às 18h30, e aos domingos, das 11h às 17h. Sempre com entrada gratuita.

Evento fechado – Um dia antes da abertura ao público, no dia 16, será realizado um evento somente para convidados, a partir das 14h. Além dos competidores, estarão presentes influenciadores digitais e jornalistas. Haverá a cerimônia de premiação aos vencedores da campanha “Minha Viagem à Coreia” e também será servido um banquete com comidas de rua típicas do país, como o teokpoki.