Exposição ‘Luzes da Coreia’ bate recorde de 50 mil visitantes no MAC Niterói

O MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói bateu seu recorde de público desde sua inauguração em 1996, contando com 50 mil visitantes na exposição “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju”, que chegou ao Salão Principal no dia 9 de junho. O recorde anterior era de 20 mil pessoas e, em apenas 1 mês, a mostra mobilizou a população de Niterói, além de visitantes e turistas do Rio de Janeiro, do Estado e do país, para um mergulho na cultura coreana.

“Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju” convida o público para explorar uma das mais populares tradições culturais coreanas a partir da experiência imersiva. As milenares lanternas coloridas de seda dialogam com elementos cenográficos contemporâneos, transportando os visitantes à famosa cidade de Jinju, que desde 2003 sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país.

O MAC Niterói foi ocupado por túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinju. No final dos túneis, o público encontra uma enorme lua em 3D, além de instalações, fotos e vídeos da cidade e do Festival Jinju Namgang Yudeung, mostrando a unidade entre a tradição e a contemporaneidade. Além das lanternas, estão expostos os Hanboks. A exposição também conta com a presença do mascote de Jinju, a lontra Hamo, de 3 metros de altura.

A tradição das lanternas de seda começou na 1ª Batalha da Fortaleza de Jinjuseong, durante a Guerra Imjin (1592-1598), entre 3.800 soldados do Exército Suseong (Coreia), que protegiam o castelo, e 20.000 soldados japoneses. Os coreanos usaram a lanterna no Rio Namgang em uma noite escura para avistar os japoneses, impedindo-os de cruzar o rio. Além de tática militar, as lanternas também foram usadas para enviar recados aos familiares fora da fortaleza. Mais tarde, a população da cidade de Jinju começou a lançar lanternas no Rio Namgang para homenagear as almas dos soldados que se sacrificaram, como símbolo de resistência.

A tradição deu lugar ao Festival Jinju Namgang Yudeung como um evento de destaque na Coreia, que é conhecido internacionalmente e todo ano reúne mais de 2 milhões de pessoas. A festividade foi designada pelo Ministério da Cultura, Esportes e Turismo como o festival representativo da Coreia e ainda foi selecionada como um festival de luxo global de desenvolvimento da Coreia por 5 anos consecutivos.

A exposição “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju” foi organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, dirigido por Cheul Hong Kim, e da Prefeitura de Jinju. Realização da Scuola di Cultura e Curadoria da jornalista Ana Cláudia Guimarães. A Prefeitura de Niterói, através da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) e da FAN (Fundação de Arte de Niterói), a Embaixada da República da Coreia, o Santuário Cristo Redentor, o Instituto Redemptor, a Hyundai e a Ecoponte, deram foram os patrocinadores da Mostra. Apoio do Casal Garcia.

SERVIÇO : ‘LUZES DA COREIA – FESTIVAL DE LANTERNAS DE JINJU’

Até o dia 25 de agosto

Local: Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói (Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói – RJ)

Horários: Terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h30)

Preços ingressos: R$16,00 (Inteira); R$8,00 (Meia-entrada)

Gratuidade às quartas-feiras. Gratuidade para quem vai de bicicleta e para moradores de Niterói. Veja mais sobre a política de ingressos aqui: http://culturaniteroi.com.br/macniteroi/visitacao

Ingressos à venda na bilheteria do museu e pelo Sympla:

https://site.bileto.sympla.com.br/macniteroi/.

Acesse o site e as redes sociais do Centro Cultural Coreano no Brasil e do Luzes da Coreia MAC para acompanhar as fotos da exposição.