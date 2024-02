Exposição itinerante “Jornadas Potentes” desembarca nas estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A exposição “Jornadas Potentes: Diversas narrativas no mundo corporativo” desembarcou nas estações das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos. A mostra itinerante tem o propósito de circular entre os pontos de embarque e desembarque da ViaMobilidade até maio de 2024, chamando a atenção dos cerca de 800 mil passageiros que diariamente utilizam o serviço prestado pela concessionária.

Sob curadoria do Instituto Identidades Brasil, a exposição “Jornadas Potentes” convida a população a apreciar cerca de 10 painéis que expressam as dificuldades da inclusão racial no ambiente empresarial. A entidade aposta nas áreas de educação, empregabilidade e engajamento como pilares. Por isso, a mostra tem o objetivo de impactar as pessoas durante seu trajeto e levá-las a refletir sobre a desigualdade e os meios de combatê-la.

Mensalmente, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo, disponibilizará as áreas livres de suas estações para expor este trabalho e engajar socialmente os passageiros através das obras expostas.

Serviço: Exposição “Jornadas potentes: diversas narrativas no mundo corporativo”

Estação João Dias – Linha 9-Esmeralda

Período: 05 de fevereiro a 04 de março

Estação Primavera-Interlagos – Linha 9-Esmeralda

Período: 04 de março a 01 de abril

Estação Grajaú – Linha 9-Esmeralda

Período: 01 de abril a 06 de maio