Exposição interativa no Museu Catavento alerta população sobre os riscos no mundo digital

Com o objetivo de conscientizar usuários sobre as armadilhas presentes no universo digital, a Fundación MAPFRE realiza, pela primeira vez no Brasil, a exposição “Ciberland”, organizada originalmente na Espanha. A mostra conta com um espaço onde o público poderá interagir e aprender sobre os riscos associados às redes sociais e aos jogos online, como difusão de fake news, fraudes e consequências físicas e psicológicas do uso abusivo da tecnologia.

O evento será realizado no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, entre os dias 26 de outubro de 2023 e 28 de janeiro de 2024, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Com uma programação composta por sete espaços, os participantes vão aprender a diferenciar conteúdos ilegais e ilícitos, reconhecer discursos de ódio e notícias falsas e evitar roubo de identidade ou situações de aliciamento.

“A exposição excessiva ao mundo digital, especialmente de crianças e adolescentes, sem a orientação de adultos, pode trazer sérios riscos à segurança e à saúde mental. Entender como minimizar esses riscos faz com que estejamos cada vez mais preparados para explorar as vantagens e benefícios da tecnologia” afirma Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

No primeiro espaço do evento, denominado “Reset“, um monitor estará presente para orientar os visitantes sobre a experiência de participar do Ciberland.

Enquanto isso, no espaço “Gamer“, os visitantes encontrarão cadeiras e monitores, que servirão tanto para o envio de mensagens quanto para promover debates relacionados ao entretenimento online e aos riscos associados a ele: jogos de azar, videogames e desafios virais estarão em foco.

A exposição também inclui uma área dedicada à discussão de notícias falsas, trotes e conselhos prejudiciais que se disseminam rapidamente pelas redes sociais, confundindo os usuários. Além disso, mensagens nas paredes apresentarão informações sobre os conteúdos expostos, enquanto uma tela sensível ao toque oferecerá um jogo de “verdadeiro ou falso”.

Haverá, ainda, espaços dedicados às redes sociais e os seus possíveis perigos, à segurança de proteger os seus dados e informações ao utilizar a internet, também espaços que mostram as consequências físicas e psicológicas do uso da tecnologia.

Ao final da experiência, os participantes poderão testar todos os conhecimentos adquiridos durante a jornada em busca de uma boa relação com o mundo digital.

Localização: Museu Catavento

Data e horário: A partir do dia 26.10, às 15h30

De terça-feira a domingo das 09h às 17h (Bilheteria fecha às 16h).

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE completou 31 anos de atuação no Brasil em 2023, beneficiando milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.

Sobre o Museu Catavento:

O Museu Catavento, instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, foi inaugurado em março de 2009 e tem mais de 200 instalações divididas em quatro seções (Universo, Vida, Engenho e Sociedade). Cada seção foi elaborada com uma expografia que contribui para criar atmosferas únicas e envolventes. Atrações como borboletário, sala de realidade virtual Dinos do Brasil, simuladores, aquários de água salgada, anêmonas e peixes carnívoros e venenosos, uma maquete do sol e uma parede de escaladas, onde é possível ouvir relatos de personalidades da história, são apenas alguns exemplos de como o visitante pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Na área externa também é possível conferir equipamentos como a locomotiva Dübs (fabricada em 1888 na Inglaterra que pertenceu à Cia. Paulista de Estradas de Ferro e foi usada brevemente para o transporte de carga) e o avião DC-3 (1936), que foi utilizado como cargueiro militar na Segunda Guerra Mundial.