Exposição inédita de Carlos Galego é prorrogada até dia 10 de novembro

Ainda dá tempo de conferir a exposição “Grafia: palavra, som, forma e movimento”, do escritor e artista visual Carlos Galego, que teve a data estendida por conta da repercussão positiva. A exposição seguirá até dia 10 de novembro, de segunda a domingo, das 9h às 19h (sábados e domingos das 9h às 12 e das 13h ás 19h) – uma chance única de conhecer um dos trabalhos mais significativos do autor, que explora a arte gráfica como base do trabalho – e acontece na Secult São Caetano.

São 144m² com painéis gráficos, videopoemas, fotopoemas projeções, quadros e instalações interativas. O autor também apresenta trabalho do poeta Zhô Bertholini como artista homenageado, que ganhou um espaço na exposição. Carlos Galego é um dos artistas visuais e multimeios mais criativos e relevantes da região do ABCD Paulista, conhecido por seus livros e projetos de intervenções artísticas urbanas, como por exemplo o ‘Estrada das Palavras’, com painéis gigantes interagindo com espaços urbanos – suas características principais são o uso das formas das letras, seus trabalhos gráficos em tamanhos grandes e a mistura de linguagens visuais com a poesia.

Paulo César Ribeiro/Secult PMSCS

As instalações da exposição expandem o significado das palavras de forma interativa, provocativa, reflexiva e divertida, incentivando o público a se relacionar diretamente com as obras.



Com a produção artística de Cris Escudeiro, a arquiteta Sandra Regina Lopes Preite, coordenação de produção e montagem de Fabio Amaral TrazzI, colaboração de Klaus Hofer Turcato e revisão de Amanda Bruno de Mello, é uma exposição que a palavra imperdível define.

SERVIÇO

NOVA DATA

EXPOSIÇÃO “GRAFIA: PALAVRA, SOM, FORMA E MOVIMENTO”

Até dia 11 de novembro

Local: Espaço Hall Secult

Endereço: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 – Santa Paula, São Caetano do Sul – SP, 09541-520

Horário: de segunda a sábado, das 9h ás 19h

Programação livre

Entrada Gratuita

Telefone: (11) 4233-8910

Ficha técnica

Concepção e execução: Carlos Galego

Produção Artística: Cris Escudeiro

Revisão de textos: Amanda Bruno de Mello

Arquiteta: Sandra Regina Lopes Preite

Coordenador de produção e montagem: Fabio Amaral TrazzI

Colaboração: Klaus Hofer Turcato

Artista convidado: Zhô BertHolini

Impressão gráfica: Peter Sign´S

Assessoria de comunicação: C-Comunica

Apoio Cultural: C.I. Editorial | Cia. Danza Libre

Realização: Produtora Cuca Insana

Projeto contemplado pela LPG destinada para o setor cultural do Brasil