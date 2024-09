Exposição inédita com projeções interativas chega a São Caetano

Na próxima quinta-feira, 3 de outubro, entra em cartaz a exposição: “Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento“, do escritor e artista multimeios Carlos Galego, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), em São Caetano: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula. O artista tem a palavra como protagonista em uma série de instalações, com poesia projetada, recursos audiovisuais, painéis gráficos, instalações imersivas e interativas.

A exposição é inédita, gratuita e livre para todos os públicos, com agenda durante todo o mês de outubro (até 30/10), de domingo a domingo, das 9h às 19h. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022), em edital lançado pela SECULT (nº 17/2023).

Galego explora a arte gráfica como base do trabalho. As projeções interativas propõem, por meio dos significados, unir a poesia a outras experiências de linguagens no campo artístico, por meio de diferentes expressões de artes visuais que a literatura e a arte contemporânea sugerem.

“São dez instalações entre trabalhos gráficos, poemas projetados, vídeos e painéis. As instalações expandem o significado das palavras em sua vivacidade, de forma interativa, provocativa, reflexiva e divertida, incentivando o público a se relacionar diretamente com a palavra e a leitura”, comenta o autor. Dentre as características principais do artista, estão o uso das formas das letras, seus trabalhos gráficos em tamanhos grandes e a mistura de linguagens visuais com a poesia.

A exposição conta também com o trabalho do poeta e artista visual Zhô Bertholini, que é homenageado por Carlos Galego: “De diversas maneiras me identifico com o trabalho do Zhô Bertholini e gostaria que ele estivesse, de algum modo, na exposição. Tenho a impressão que a admiração é recíproca. Fui presenteado com um trabalho dele, que ganhou um espaço especial na instalação”.

“Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento” leva os visitantes à própria ressignificação das formas como pensar e construir o pensamento e, nessa (des)construção, os aproxima de si mesmos quando as palavras perdem o seu sentido original ou quando suas ideias não habitam sua forma de expressão convencional.

SERVIÇO

Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento

Onde: Secretaria Municipal de Cultura (Espaço Multicultural) | Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Abertura: 3 de outubro, quinta-feira, 19h

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 19h, até 30 de outubro

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita

Ficha técnica

Concepção e execução: Carlos Galego

Produção Artística: Cris Escudeiro

Revisão de textos: Amanda Bruno de Mello

Arquiteta: Sandra Regina Lopes Preite

Coordenador de produção e montagem: Fabio Amaral TrazzI

Colaboração: Klaus Hofer Turcato

Artista convidado: Zhô BertHolini

Impressão gráfica: Peter Sign’S

Assessoria de comunicação: C-Comunica

Apoio cultural: C.I. Editorial | Cia. Danza Libre

Realização: Produtora Cuca Insana

A exposição Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento é financiada com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), por meio do Edital nº 17/2023-SECULT: Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução Cultural com Recursos da LC 195/2022, Categoria: Demais Áreas Culturais