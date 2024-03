Exposição imersiva Missão Marte é uma das atrações culturais de destaque no West Plaza

As atividades imersivas têm conquistado o público e vem se tornando uma das principais apostas em espaços culturais, por onde elas passam atraem centenas de visitantes, proporcionando a interação com a obra e aprendizado de uma forma divertida, principalmente para as crianças. O West Plaza, um dos shopping centers mais tradicionais de São Paulo, apresenta a exposição imersiva e gratuita Missão Marte, repleta de detalhes e curiosidades sobre as expedições espaciais e o planeta vermelho.

A experiência é dividida em dois ambientes, criados para que os participantes possam aprender sobre os avanços da exploração espacial, robótica e resolução de problemas de um jeito divertido. Em um espaço com cerca de 300 m², os visitantes podem também ver réplicas de objetos usados pelos astronautas.

No primeiro ambiente, o público tem acesso a uma visita guiada e a artefatos trazidos do Kennedy Space Center, em Orlando (EUA), um dos maiores centros espaciais do mundo. Esta área é aberta aos visitantes e não necessita de agendamento prévio. Na lista de objetos expostos, destacam-se peças autografadas por Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua; uma réplica do capacete de Alan Shepard; um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela NASA que há dois anos circula pela superfície de Marte.

No local, também estão disponíveis totens interativos com games sobre o espaço, simuladores de realidade virtual que permitem ao visitante sentir como se estivesse dentro de um ônibus espacial, além de itens dos bastidores das missões espaciais, como o manual utilizado nas viagens à Lua, entre outros.

Na segunda etapa da visitação, os jovens colocam a mão na massa em um ambiente interativo com atividades temáticas sobre o espaço. Durante o mês de março, os participantes contam com o suporte de especialistas para construírem uma mão robótica de lego, –a cada mês, uma nova dinâmica será apresentada ao público-. A experiência tem duração de aproximadamente uma hora e meia e, para participar, basta fazer a inscrição através do link: https://www.kscia.internationalschool.global/missaomarte.

A exposição Missão Marte acontece até dia 30 de junho e está no segundo piso do bloco A, no West Plaza. A mostra é organizada pela International School em parceria com o International Space Academy (KSCIA) e traz novidades para a nova temporada no shopping. Além da experiência bilíngue, adultos e crianças podem aproveitar a programação totalmente em inglês. Para o público em geral, a sessão na língua inglesa acontecerá às terças-feiras, às 20h. As excursões escolares podem escolher se desejam a experiência em português ou em inglês.

“Estamos felizes por trazer mais uma exposição imersiva para o nosso empreendimento, com um tema tão interessante e que seja gratuita. Além de proporcionar uma experiência inusitada ao nosso cliente, acreditamos que seja uma oportunidade para atrair novos públicos”, comenta Geraldo Carvalho, superintendente do West Plaza.

O passeio é indicado para toda a família, se estendendo ainda às escolas, já que traz um universo diferente e curioso. “A exposição Missão Marte é um passeio educativo, que pode ser incluído na programação escolar. Mas, além do perfil pedagógico, pode ser uma opção de lazer para o fim de semana – e essa é a graça da exposição, já que abre espaço para que o público possa aprender de um jeito divertido”, conta Ulisses Cardinot, CEO da International School e idealizador do projeto Missão Marte.

Exposição Missão Marte no West Plaza

Gratuito

Quando: até 30 de junho

Onde: Piso 2, Bloco A.

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta: das 10h às 22h

Sexta: das 10h às 17h

Sábado: das 19h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Reserve seu horário para visitação: https://www.kscia.internationalschool.global/missaomarte

Endereço do shopping: Avenida Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP