Exposição fotográfica sobre Paranapiacaba chega à Estação Dom Bosco

A exposição fotográfica Vila Ferroviária de Paranapiacaba desembarcou no seu destino final, a Estação Dom Bosco da linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), onde fica disponível até 15 de julho. A mostra, que está em sua última etapa, traz 18 painéis com fotos que retratam as belezas arquitetônicas e naturais da vila inglesa construída na metade do século XIX.

Composta por imagens selecionadas no concurso do Festival de Fotografia de Paranapiacaba realizado no ano passado, a iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e da Secretaria de Meio Ambiente, com a CPTM e o Festival de Fotografia de Paranapiacaba.

“A mostra cultiva a memória da vila construída pelos ingleses da São Paulo Railway a partir de 1860 para abrigar os funcionários contratados para a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Além disso, a união entre natureza e história, uma das marcas de Paranapiacaba, está presente na exposição”, afirma o curador da mostra, João Kulcsár.

A exposição fotográfica teve início em 18 de novembro do ano passado na Estação Luz, em São Paulo. Depois, passou pelas estações Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Suzano e José Bonifácio. Em abril, mês de aniversário de Santo André, também esteve no Museu Castelo, na Vila de Paranapiacaba.

Serviço

Exposição Vila Ferroviária de Paranapiacaba

Data: até 15 de julho

Local: Estação Dom Bosco

Endereço: Rua Sabbado D’Angelo, 1024 – Itaquera, São Paulo