Exposição fotográfica Olhar Metropolitano chega ao Terminal São Mateus nesta segunda

A exposição de fotos da 2ª edição do Olhar Metropolitano chega ao Terminal São Mateus nesta segunda-feira (18), a partir das 13h, após visitar a unidade da EMTU de São Bernardo do Campo e os terminais Carapicuíba, Bortolosso, em Osasco, e Diadema. Até 14 de março, quem passar por lá poderá apreciar os 18 registros pessoais de passageiros que utilizam o transporte intermunicipal e foram escolhidos como vencedores do concurso promovido pela EMTU, selecionados entre as 95 imagens que concorreram.

O concurso foi lançado em 18 de agosto de 2023 para celebrar o Dia Mundial da Fotografia, tendo recebido dezenas de imagens das cinco regiões metropolitanas do Estado onde a EMTU gerencia o sistema intermunicipal. “O sucesso desta segunda edição demonstra que o tema ganhou atenção e mobilizou colaboradores e passageiros, que produziram registros visuais repletos de beleza e sensibilidade”, afirma Paulo Reis, gerente de Marketing Institucional.

Depois do Terminal São Mateus, a mostra segue para os terminais Magalhães Teixeira, em Campinas (08 a 22 de abril) e Sorocaba (24 de abril a 10 de maio).

Serviço – Exposição Olhar Metropolitano

Data: 18/03 a 03/04

Local: Terminal Metropolitano São Mateus

Endereço: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz(Zona Leste), São Paulo – SP