Exposição explora a magia das Aventuras de Alice no País das Maravilhas 

Imagine como seria vivenciar a incrível jornada de Alice, a menina que enfrenta situações inusitadas e desafiadoras num mundo onde realidade e fantasia se misturam. A partir de 08 de novembro, o público poderá, de fato, viver essa experiência e sentir as emoções das aventuras criadas por Lewis Carroll, autor de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, obra publicada em 1865 e traduzida para mais de 100 idiomas. O portal de acesso a esse universo mágico, habitado por seres intrigantes e enigmáticos, é a mostra Trilogia das Aventuras: Alice, que chega ao Shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo.

Trata-se de uma exposição que transforma o clássico de Carroll numa viagem extraordinária pelo imaginário criativo do autor britânico. Por meio de uma profusão de imagens, sons e cenários envolventes e participativos, os visitantes vão acompanhar Alice numa viagem emocionante ao lado de personagens divertidos, como um coelho apressado, uma lagarta filósofa, um chapeleiro maluco, uma rainha de copas sem coração e um gato sorridente.

No espaço de 800 metros quadrados, mais de uma centena de objetos – como obras de arte, ilustrações, filmes, animações, dispositivos ópticos e instalações – combinam novas tecnologias e um rico acervo histórico e artístico. Tudo para colocar o público dentro da narrativa, vivendo cada detalhe como se fizesse parte da história.Cenários produzidos com design imersivo e efeitos especiais criam ambientes que buscam romper a barreira entre realidade e fantasia – tal qual a experiência que levou Alice a questionar sua compreensão do mundo e a duvidar de tudo o que parecia “real”.

A exposição é dividida em duas grandes áreas: superfície diz respeito às questões do conhecimento; subterrâneo se refere ao mundo irracional que Alice descobre ao mergulhar na toca do coelho. Esse percurso se multiplica em nove ambientes – Criador e Criatura, Biblioteca, Gabinete de Curiosidades, Vaudeville, Toca do Coelho, Conselho de uma Lagarta, Gato de Cheshire, Um Chá Maluco, O Campo de Croqué da Rainha, Alice Através do Espelho. Cada um deles oferece, além de espaços “instagramáveis”, uma experiência expandida que dialoga permanentemente com a razão e o coração. Os visitantes são estimulados, por exemplo, a entrar na Toca do Coelho, presenciar o famoso diálogo entre Alice e o Gato de Cheshire e, até, participar do chá do Chapeleiro Maluco.

Entre os destaques da curadoria figuram ilustrações e obras de artistas consagrados, como o espanhol Salvador Dalí, as norte-americanas Blanche McManus e Maggie Taylor, a japonesa Yayoi Kusama e os brasileiros Adriana Peliano, Caroline Murta e Vladimir Barros. Dezenas de filmes, animações, fotos, cartazes e até quadrinhos produzidos ao longo de mais de um século mostram como o enredo e a personagem saltaram das páginas do livro para o cinema, a televisão, o teatro e até mesmo a inteligência artificial. Sem dúvida, Alice no País das Maravilhas é uma das obras literárias mais ilustradas de todos os tempos nos mais variados suportes e mídias – só no cinema foram pelo menos 50 adaptações.

Trilogia das Aventuras: Alice é uma realização do coletivo Bordas, responsável por exposições artísticas imersivas de sucesso, como A Beleza Sombria dos Monstros: A Arte de Tim Burton e de parcerias com instituições como Centro Cultural Banco do Brasil, Oca SP e Caixa Cultural SP. A curadoria é de Rodrigo Gontijo, artista, pesquisador e doutor em Multimeios pela Unicamp e professor na Universidade Estadual de Maringá.

“As Aventuras de Alice no País das Maravilhas” é um clássico que permanece atual e que inspira milhares de artistas ao redor do mundo a ilustrá-lo. Entre pela Toca do Coelho e venha conhecer o mundo que Alice evoca para além da garotinha loira de vestido azul que a Disney retratou. Uma jornada para pais e filhos no campo do conhecimento, informação, experiências e descobertas” – Rodrigo Gontijo.

SERVIÇO

Trilogia das Aventuras: Alice

08/11/2024 a 02/02/2025 Terça-Feira a Sábado, das 10h às 21h, Domingo das 14h às 20h, consulte os horários disponíveis para visitação (Horário de última entrada Ticket 20h)

Onde: Shopping Metrô Tucuruvi – R. Paulo de Faria, 133 – Tucuruvi, Piso L1

Duração: 60 minutos, aproximadamente.

Capacidade: 250 pessoas / hora

Idade: Livre

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes. Conteúdos acessíveis para PcD com necessidades especiais de visão, audição e/ou Espectros, Síndromes ou Doenças que Gerem Limitações.

Preço: ingressos a partir de R$ 25 (limitados e sujeitos a disponibilidade).

Gratuidade: Crianças até 5 anos e 11 meses;

Taxa de conveniência: não há;

Bolsas e Mochilas: permitida a entrada de bolsas e mochilas de mão e costa;

Animais: não é permitido a entrada.