Exposição Empoderamento em Cores, da artista plástica Ordalina Candido, abre para visitação em Diadema

Quem estiver pelo Grande ABC não pode deixar de visitar a Fábrica de Cultura Diadema – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis – a partir do dia 7 de março, às 15h. A data marca a abertura da exposição “Empoderamento em Cores”, da artista plástica, arte-educadora e empreendedora social Ordalina Candido, que vem transformando a cena cultural de Diadema ao trabalhar a arte com ações de impacto social.

Nesta exposição, o público poderá mergulhar na diversidade de cores, traços e histórias que caracterizam a produção artística de Ordalina. A artista mantém seu ateliê aberto no Jardim Inamar, periferia de Diadema e onde mora, como uma forma de fortalecer a relação afetiva com a comunidade. Ela vem criando quadros utilizando como suporte, principalmente, tábuas de madeiras.

A temática central de suas obras são os quilombos urbanos, como ela caracteriza, as histórias de comunidades e pessoas, marcadas assim como as tábuas. Entre as figuras imortalizadas por suas mãos está a Anastácia Livre. A artista já expôs em diversos países da Europa e Oceania. A exposição fica em cartaz até 17 de abril e pode ser visitada na sala multiuso de terça a sábado, das 9h às 17h.

SERVIÇO

Gratuito | Livre

Pintura

EXPOSIÇÃO: “EMPODERAMENTO EM CORES COM ORDALINA CANDIDO”

De 7/3 a 17/4, terça a sexta, das 9h às 19h | Sábado(s), das 9h às 17h | Livre

Abertura 7/3 às 15h

Local: Fábrica de Cultura Diadema | Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema/SP