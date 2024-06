Exposição em cartaz na Pinacoteca de São Caetano ganha catálogo digital

Na próxima quarta-feira, 26 de junho, às 19h, será lançado o catálogo digital da mostra Além do Olhar, em cartaz na Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul (Av. dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula). Uma roda de conversa com o curador, Ícaro Vidal, compõe a atividade, que também terá a presença do artista visual Regis Ribeiro, autor dos trabalhos. A atividade tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do edital SECULT 17/2023, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022), e da Fundação Pró-Memória.

O título da mostra, ‘Além do Olhar’ tem origem em uma das obras, que a norteia, composta por cinco séries. O trabalho tem uma dinâmica bidimensional, mas guarda um caráter escultural mesmo sobre o papel, em gramaturas e escalas variáveis.

Gravuras produzidas entre 2015 e 2023, e outras obras relacionadas à pintura, como o trabalho com lixa, fragmentos de lona e papelão (2009 – 2023), são apresentadas na mostra que revela o modus operandi em que os materiais tomam corpo.

Regis Ribeiro

Além de artista visual, Reginaldo de Morais Ribeiro (Regis Ribeiro) é arte-educador atuante na Bienal São Paulo, SESC, Fundação Pró Memória de São Caetano do Sul e em espaços independentes, orientando oficinas e mediações. Tem como área de produção e de pesquisa as poéticas não lineares, nos campos da gravura e da pintura. Permeado por materialidade, plasticidade e apropriações de materiais cotidianos, elege o papel, a madeira e fragmentos do atelier para a construção de suas obras.

Ícaro Vidal Ícaro Ferraz Vidal Junior é pesquisador, crítico cultural e curador independente. É doutor em História, História da Arte e Arqueologia pelas Université de Perpignan e Università degli Studi di Bergamo, e em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é pesquisador colaborador do MediaLab.UFRJ e do CISC- Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia.

Dentre os projetos curatoriais recentes destacam-se Multiplicidade tripartida (OMA Galeria, 2023), Horizonte premeditado (Casa do Olhar Luiz Sacilotto, 2022), O paraíso dos marrecos (Residência Fonte, 2022), Eclipse (Janaina Torres Galeria, 2022) e Espaço preso (Zipper Galeria, 2022).

Pinacoteca de São Caetano

A Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul foi inaugurada em 2002, integrando a estrutura da Fundação Pró-Memória. Teve como proposta inicial abrigar uma coleção de arte premiada nos Salões de Arte Contemporânea que ocorreram na cidade entre 1967 e 1980.

Ao longo de mais de duas décadas, sediou importantes exposições, incentivando novos artistas e trazendo para a cidade nomes consagrados da arte contemporânea nacional e internacional, a exemplo de Anita Malfatti, Maria Bonomi, Aldemir Martins, Gregório Gruber, Antonio Lúcio Pegoraro, Collete Pujol, Hannah Brandt e Iole di Natale. Tornou-se um espaço respeitado e hoje é um importante polo de interesse artístico e intelectual no Estado de São Paulo.

Serviço

Além do Olhar, de Regis Ribeiro Gravuras, pinturas e assemblages

Curadoria: Icaro Vidal

Pinacoteca Municipal: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Lançamento do catálogo digital da mostra e roda de conversa: 26 de junho, das 19h às 20h30

Visitação: de domingo a domingo, das 8h às 19h. Prorrogada até 14 de julho de 2024

Entrada gratuita Classificação etária: livre

Programe-se com a Agenda Cultural da cidade: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br.