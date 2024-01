Exposição e lançamento de livro marcam projeto “São Paulo 470 Anos”

Em comemoração ao aniversário da maior cidade da América Latina, o Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima) e a Galeria VerArte inauguraram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) o projeto “São Paulo 470 Anos”. Abrigada no Hall Monumental, a mostra tem entrada franca.

A agenda cultural elaborada pelas entidades para celebrar a emancipação político-administrativa do município também contará com o lançamento de um livro sobre a história da metrópole paulista.

Com curadoria de Vera Simões, a exposição abarca 47 obras de 16 artistas. Cada um representa um bairro de São Paulo em sua peça. Em cada criação, se observa traços da construção social de uma determinada região da capital, como Ipiranga, Ibirapuera, Vila Madalena, Moóca, Liberdade e Interlagos, só para citar algumas regiões. A visitação pode ser conferida, de graça, até 30/1 (terça-feira), das 10h às 17h.

O espaço para a exposição foi cedido pela Alesp por meio de articulação do Pró-Vítima e da Galeria Verarte com a deputada estadual Beth Sahão (PT).

Para a presidente do Pró-Vítima, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, a mostra no Hall Monumental sobre o aniversário de 470 anos de São Paulo oferece uma experiência visual única. Os trabalhos são assinados por pintores e escultores. Há, ainda, obras elaboradas em bordado e em cerâmica:

“O objetivo do projeto é homenagear São Paulo, uma das cidades mais populosas do mundo e um lugar que inspira arte e cultura. Afinal, São Paulo não significa só trabalho, pujança, desenvolvimento. Idealizada por Vera Simões, a mostra retrata a formação de bairros emblemáticos de nossa metrópole”, complementa Celeste.

Livro

No Hall Monumental da Alesp, é possível conferir a exposição de forma física. Contudo, imagens da mostra também estarão no livro “São Paulo 470 Anos”. Também organizada por Vera Simões, a obra tem prólogo assinado por Celeste.

Publicado pela Editora VerArte, o título de 46 páginas contará com mais de 60 imagens.

O lançamento do livro acontece nesta quinta-feira (25/1), às 16h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (avenida Paulista, 2.073 – Jardim Bela Vista, São Paulo). As edições físicas são limitadas. Em fevereiro, a versão digital (e-book) da obra será comercializada pelo site da Galeria VerArte. Outras informações no site www.galeriaverarte.com.