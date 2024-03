Exposição e contação de histórias são atrações do Dia da Mulher no Museu do Futebol

O Museu do Futebol está com programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Para quem está montando a agenda cultural, uma dica: está em cartaz na sala de exposições temporárias do Museu Pelé, em Santos, a exposição itinerante CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol. Já na capital, no dia 9 de março, às 14h, haverá contação de histórias com o grupo Cia Núcleo em uma homenagem a uma das principais pintoras mundiais, Frida Kahlo. Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

A exposição CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol é de organização do Museu do Futebol e acontece em parceria com o Museu Pelé e com a Prefeitura de Santos, além do apoio do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP). Trata-se de uma versão itinerante da mostra montada no Museu do Futebol em 2019, e que teve mais de 200 mil visitantes, com curadoria das pesquisadoras Aira Bonfim, Silvana Goellner e Lu Castro, além da ex-jogadora e atual dirigente da CBF, Aline Pellegrino.

Logo na entrada da exposição o público entende o contexto de preconceito e machismo que levou ao decreto-Lei assinado pelo presidente Getúlio Vargas, em 1941,proibindo às mulheres “a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. O ator Antônio Fagundes e a atriz Patrícia Pillar interpretam em áudio cartas publicadas em jornais de 1940, respectivamente contra e a favor do futebol de mulheres, ilustrando como a opinião pública debatia a questão.

A exposição mostra como as mulheres brasileiras deram um jeito de continuar jogando mesmo sob a proibição – por exemplo, em partidas disputadas como atrações de circo. Em seguida, os visitantes verão como a modalidade começa a se desenvolver depois que a proibição caiu, em 1979, e especialmente após a regulamentação, em 1983, com muita precariedade e falta de apoio até o final da década de 2010 – basta lembrar que a Seleção Feminina de Futebol jogou com uniformes da Seleção masculina até 2019, quando finalmente foi desenvolvido um modelo próprio para mulheres.

O público observará também um apanhado de frases preconceituosas publicadas pela imprensa e vistas nas redes sociais até hoje sobre mulheres que jogam bola. Na instalação audiovisual, as frases são reescritas para deixar de fora palavras negativas e preconceituosas contra mulheres que jogam bola. Uma coleção de jogadas incríveis mostra o jogo bonito desenvolvido por mulheres apesar das adversidades, e deixam claro o que a modalidade poderia ser hoje não fossem as décadas de proibição e falta de apoio.

Contação de História em homenagem ao Dia das Mulheres

Frida Kahlo foi uma das principais pintoras mundiais. Nascida no México, desde muito nova enfrentou diversos problemas de saúde. E durante toda a sua vida encontrou na expressão artística, uma maneira de atravessar estes percalços. O grupo Cia Núcleo apresentará a história comovente deste ícone por meio de músicas, jogos e cultura tradicional em uma contação de histórias que acontece na sede do Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Isso tudo acontece no dia 9 de março, sábado, às 14h.

SERVIÇO

CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol – Exposição itinerante

Museu Pelé

Largo Marquês de Monte Alegre, 1 – Valongo, Santos

De terça a domingo, das 10h às 17h30

Gratuito

Contação de História em homenagem ao Dia das Mulheres

Data: 09 de março

Horário: 14h

Local: Área externa do Museu do Futebol

Gratuito