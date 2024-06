Exposição dos Heróis da DC em SP, no MorumbiShopping irá surpreender e encantar várias gerações

Crianças, adolescentes e adultos de todo o Brasil terão a oportunidade exclusiva de presenciar a maior e mais completa exposição dedicada a homenagear os Super-Heróis e Supervilões da DC já realizada no país.

São Paulo é a cidade escolhida para sediar a inédita Exposição Heróis DC, que, a partir do dia 20 de junho, ocupará uma área de 1.500 metros quadrados especialmente montada no MorumbiShopping.

Os fãs da Liga da Justiça, principalmente dos queridos Superman, Batman e Mulher-Maravilha, terão a oportunidade de desfrutar de 18 salas repletas de itens originais, réplicas e ambientes imersivos e interativos montados com tecnologia de ponta. A experiência será excepcional com projeções mapeadas e responsivas, sensores de presença, hologramas e som 5.1.

Os Jovens Titãs e o Coringa, outros favoritos dos fãs brasileiros, também ganham áreas próprias dentro da exposição, que certamente não deixará de fora desta aventura a Mulher-Gato, Robin, The Flash, Aquaman, Átomo e Lanterna Verde, entre outros.

Entre as experiências estarão reproduções de lugares icônicos das histórias. Os fãs do Superman, por exemplo, podem passear por Metrópolis, pela redação do Planeta Diário e pela Fortaleza da Solidão. Os fãs do Batman viajarão por Gotham e entrarão na Batcaverna e no Covil do Coringa. O jato invisível da Mulher-Maravilha também será exibido, assim como salas dedicadas ao Lanterna Verde, Shazam!, The Flash, Aquaman e muitos outros.

Os fãs da DC também poderão conferir mais de cem itens de colecionador, incluindo raridades como uma reedição de Action Comics #1 autografada por Jerry Siegel, cocriador de Superman; uma edição do livro Batman & Me com desenhos originais de Bob Kane, cocriador do Batman; além de dezenas de obras de arte e litogravuras originais de Alex Ross, um dos artistas favoritos em todo o mundo, conhecido por seu estilo realista.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco, com patrocínio de Sem Parar e apoio do MorumbiShopping, a exposição tem a chancela oficial da Warner Bros.

Heróis DC é uma realização da ÁS em colaboração com a Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment (WBDGTE), o evento é coproduzido por Hit Makers (Frida – Uma Biografia Imersiva, The Art of Banksy), Caselúdico, Chiaroscuro Studios (Batman Experience) e Sorria!

“A exposição Heróis DC é um conteúdo inédito no país e que chega para movimentar o calendário do entretenimento brasileiro em 2024. Foram dedicados mais de seis meses no desenvolvimento criativo do projeto e temos certeza de que o resultado final vai agradar tanto o ‘fã mais hardcore’ quanto o público em geral, que busca conhecer um pouco mais sobre o universo dos heróis da DC”, diz Fernando Ligório, CEO da Hit Makers.

“Estamos entusiasmados em unir forças com a ÁS, Hit Makers, Chiaroscuro e Caselúdico para proporcionar aos fãs da DC e do universo dos super-heróis essa experiência inédita no Brasil e no mundo. Temos certeza de que esta exposição irá dar a oportunidade do público ter uma experiência única e inesquecível junto aos heróis da DC. Os fãs da DC no Brasil, sendo uma das maiores comunidades do mundo inteiro, merecem um presente como este. Tenho certeza de que será uma viagem verdadeiramente épica”, diz Marcos Mello, diretor-geral da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP).

O público poderá adquirir seus ingressos através da plataforma FEVER a partir de 22 de maio. Já os clientes Bradesco, pessoas físicas, portadores dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio terão direito à pré-venda exclusiva, a partir das 10h do dia 20 de maio. Os descontos seguem válidos durante toda a temporada ou até esgotarem os ingressos. Confira todas as informações em SERVIÇO abaixo.

“Heróis DC foi criada para toda a família e é um convite para conhecer o mundo desses personagens incríveis. Os visitantes de todas as idades poderão se sentir em Metrópolis, na Batcaverna, e irem à Ilha Paraíso no jato invisível da Mulher-Maravilha. É uma experiência imersiva para gerar memórias e fotos incríveis para todo o público”, diz Ivan Costa, curador da exposição e de outros sucessos como Quadrinhos (MIS-SP, 2018-2019) e Batman Experience (2019-2022). Ele também é cofundador da CCXP.

Os heróis nunca deixarão a humanidade desprotegida e quem estiver perto deles, estará a salvo. A exposição Heróis DC é um programa para toda a família e promete atrair fãs de todas as partes e idades.

SERVIÇO

Exposição HERÓIS DC

Onde: MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acácias, São Paulo

Quando: de 20 de junho a 23 de setembro

Horários: das 10h às 22h

Preços:

Segunda a sexta-feira das 10h às 17h45 – R$80,00

Segunda a sexta-feira das 10h às 17h45 (meia entrada) – R$40,00

Segunda a sexta-feira das 18h às 22h – R$90,00

Segunda a sexta das 18h às 22h (meia entrada) – R$45,00

Sábado e domingo – R$110,00

Sábado e domingo (meia entrada) – R$55,00

Pré-venda para clientes Bradesco com 20% de desconto: a partir de 20 de maio, às 10h

Venda geral: a partir de 22 de maio, às 10h

Plataforma de vendas: FEVER