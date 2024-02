Exposição “Dez Anos sem Chorão” no São Bernardo Plaza

O São Bernardo Plaza Shopping recebe exposição “Dez Anos sem Chorão”, uma homenagem ao ex vocalista da banda Charlie Brown Jr., entre os dias 21 de fevereiro e 13 de março. A exposição acontece em parceria exclusiva com a Fábrica de Cultura 4.0, localizada na cidade, e conta com obras do universo do grafitti. A mostra cultural apresenta telas de grafite inspiradas nas letras de maior sucesso do cantor.

Ao todo, são 13 telas criadas por grafiteiros frequentadores das Fábricas de Cultura e que estão expostas no Piso L0 do shopping, em frente à loja Smart Fit. Os visitantes podem explorar o espaço gratuitamente.

Os grafiteiros responsáveis por transpor as técnicas do grafitti são: Negana, Preto TNA, Mandi, Nino, Banguone, Mel Zabunov, Melancia, Kid, Paco, Vinil Colante, Xall, Xand, Rico.

Serviço

Data: de 21 de fevereiro a 13 de março

Local: Piso L0 – em frente a Smart Fit.

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000