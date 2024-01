Exposição Desvio termina no sábado na Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Termina no próximo sábado (27) a mostra Desvio, do artista visual Renato Atuati, que está em exibição na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, em Santo André. A exposição pode ser conferida nesta sexta-feira (26), das 10h às 12h e das 13h às 17h, e no sábado, das 10h às 15h. A entrada é gratuita. O endereço é Rua Campos Sales, 414, no Centro.

Aberta à visitação desde 4 de novembro, Desvio apresenta trabalhos produzidos pelo artista de 2014 a 2023, como instalações, fotografias, vídeos e painéis gráficos impressos. São abordados temas e questões recorrentes em sua produção, que investigam aspectos dos espaços públicos urbanos, sua organização e seus conflitos na contemporaneidade. A curadoria é de Érica Burini.

Como sugere o nome da mostra, Renato Atuati utiliza de procedimentos artísticos de substituição, projeção e ocultamento para provocar reflexões sobre as formas de ocupação das cidades, os espaços públicos de lazer, a especulação imobiliária, a mobilidade e outros problemas relacionados aos territórios e suas dimensões na esfera pública urbana.

“A mostra é criada a partir de um olhar voltado para o lado de fora, da perspectiva da instituição, fugindo da ideia usual associada ao cubo branco, de neutralidade e transparência. O espaço expositivo não é mero suporte para os trabalhos, mas parte integrante deles”, afirma a curadora Érica Burini.

Renato Atuati é mestrando em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Geografia, Cidade e Arquitetura pela Associação Escola da Cidade – Arquitetura e Urbanismo. Participou de mostras como a 9ª Mostra 3M de Arte no Largo da Batata (2019), Projeto Fachada do Espaço BREU (2020), 14ª Residência Red Bull Station (2017), Projeto Intervenção Piscina do Espaço Auroras (2021) e Luz Sobre os Meridianos na Universidade Torcuato Di Tella (2022).

Responsável pela curadoria da exposição, Érica Burini é curadora, historiadora da arte e pesquisadora. Formada em Artes Visuais e mestre em História da Arte pela Unicamp, realizou curadoria de exposições, escreveu textos críticos e editou catálogos. Entre seus trabalhos destacam-se: a curadoria de Experimento Levante (2023), individual de Cris Peres na Usina Energisa em João Pessoa (PB); Ai de Mim, que Sou Romântica (2023), individual de Bárbara Basseto na Galeria Luis Maluf (São Paulo), entre outras.

Serviço:

Mostra Desvio, individual de Renato Atuati | até 27/1/24

De terça a sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 17h, e sábados, das 10h às 15h

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Endereço: Rua Campos Sales, 414 – Centro

Entrada franca