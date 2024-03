Exposição de charges e cartuns na FESPSP denuncia o genocídio do povo palestino

A exposição no campus da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo (FESPSP) foi organizada com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), a Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) e a Revista Pirralha, coletivo de chargistas brasileiros, ela é uma versão editada da exposição Sinta-se em Gaza realizada em Porto Alegre no início de 2024 que contara com trabalhos dos artistas André Barroso (RJ), Aroeira (RJ), Aurélio (RJ), Bira Dantas (ES), Geuvar (TO), Guto Camargo (SP), Jota Camelo (SP), Mário (SP), Máximo (RJ), Milton (RJ), Nei Lima (RJ), Paulo Batista (SP), Pedro Nathan (SP), Santiago (RS), Thiago (PE) e Ykenga (RJ). Serão seis painéis de lona (50 cm X 90 cm) com 16 charges ao todo.

A arte dos cartuns e charges são recursos utilizados pelo jornalismo para fazer críticas sobre acontecimentos do nosso cotidiano. “Estas são obras analíticas ou opinativas que satirizam os fatos e seus personagens, utilizados para ilustrar de forma crítica fatos que afetam diretamente a sociedade”, explica o jornalista José Augusto Camargo, ex-presidente do SJSP e curador desta edição na FESPSP.

No mesmo dia da abertura, 27/03, às 19h30, será realizado, no Auditório FESPSP, o debate A Questão Palestina: Segurança Internacional e Direitos Humanos que contará com Ualid Rabah, presidente da FEPAL, Clarissa Forner, professora da pós-graduação em Relações Internacionais – FESPSP e Carolina Antunes Condé de Lima, doutoranda em Relações Internacionais pelo programa San Tiago Dantas.

Serviço

Exposição Sinta-se em Gaza (versão editada para São Paulo)

Curadoria: José Augusto Camargo (SJSP)

Parceria: FESPSP, SJSP, Fepal e Revista Pirralha

Realização Espaço Cultural FESPSP

Abertura: 27 de março de 2024

Local: Centro Cultural FESPSP, rua General Jardim 522 – Vila Buarque – São Paulo-SP

Visitação: das 10h30 às 19h30 de segunda a sexta e das 10h30 às 17h00 aos sábados

Aberta para todos os interessados.