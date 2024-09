Exposição de carros exclusiva conta a história da evolução dos automóveis colecionáveis

A Expo Peças 2024 promete encantar os entusiastas do automobilismo com uma exposição inédita que contará a evolução dos automóveis colecionáveis ao longo das décadas. A curadoria cuidadosa do evento selecionou cerca de 20 modelos que narram essa trajetória, começando pelos esportivos antigos e clássicos, passando pelos esportivos modernos e chegando aos contemporâneos e elétricos. Os visitantes terão a oportunidade de fotografar e admirar de perto essas raridades, que pertencem a colecionadores convidados especialmente para o evento.

A exposição foi meticulosamente organizada por uma equipe de curadores da Expo Peças, que buscou reunir veículos que representam marcos importantes na história dos automóveis. Desde o charme inigualável dos modelos clássicos até a inovação dos veículos elétricos mais recentes, a mostra abrange diferentes épocas e estilos, criando um panorama completo da evolução automotiva.

Um Mergulho na Paixão pelos Automóveis

Paulo Miranda, diretor da Expo Peças, destaca que a exposição é uma das atrações mais esperadas do evento, pois desperta o amor dos brasileiros por carros e pela velocidade. “A paixão por automóveis está no sangue dos brasileiros, e esta exposição é um tributo a essa ligação emocional com o mundo automotivo. É uma oportunidade única para os visitantes vivenciarem a história dos carros colecionáveis em um só lugar”, comenta Miranda.

Destaque para o Shelby Cobra e Outros Ícones

Entre os destaques deste ano está o retorno de um Shelby Cobra de um expositor local, avaliado em R$ 1,5 milhão. O icônico modelo, conhecido por sua performance e design inconfundíveis, é um dos mais aguardados pelos visitantes e simboliza a era de ouro dos esportivos. Além dele, a exposição contará com outros modelos raros que marcaram gerações, desde os clássicos que brilharam nas décadas passadas até os veículos modernos que representam o futuro do setor.

Experiência Visual e Interativa

Para os visitantes que desejam capturar memórias, a exposição permitirá fotografar os carros expostos. Essa experiência interativa visa conectar ainda mais o público com a história e a evolução dos automóveis, proporcionando momentos inesquecíveis para entusiastas de todas as idades.

Serviço:

Data: 5, 6 e 7 de setembro de 2024

Local: Centro de Convenções de Goiânia

Programação: quinta e sexta-feira das 15h até as 21h; sábado das 13h às 20h

Sobre a Expo Peças 2024

A Expo Peças é o principal evento do setor automotivo em Goiás, reunindo expositores, palestras, workshops e uma série de atividades voltadas para profissionais da área de reparação automotiva e público em geral. Com foco no empreendedorismo, inovação e na paixão pelo universo dos automóveis, a Expo Peças se consolida como um dos eventos mais aguardados do ano.