Exposição de Carros Antigos no Campo de Marte chegam à 6ª edição

Com a expectativa de reunir 1.500 automóveis antigos, incluindo clássicos, hot rods e caminhões, a 6ª edição do Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte será realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2024, com visitação gratuita. O evento acontece no Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, promove a Cultura Antigomobilista e destaca a capital paulista como um importante destino para os entusiastas do setor.

Organizado pela Relicário Autos Antigos, que são os mesmos organizadores do Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) de Águas de Lindóia, o maior na América Latina, e realizado pelo Rotary Club de São Paulo Norte em apoio à Fundação Rotária, o evento beneficente espera atrair 20 mil pessoas no fim de semana. São aguardados colecionadores, clubes de automóveis antigos, comerciantes do setor, restauradores e pessoas em busca de peças para restaurar seu veículo antigo.

Entre as atrações, o público poderá apreciar uma exposição de carros antigos, clássicos, caminhões, pick-ups e hot rods. O evento também contará com uma Feira de Peças, antiguidades e artigos vintage, além de uma área dedicada a clubes de carros antigos e veículos à venda. Haverá, ainda, empresas especializadas em restauração e venda de automóveis, praça de alimentação diversificada com food trucks e shows ao vivo.

“É um evento que agrada pessoas de todas as idades, traz nostalgia e admiração por essa indústria fantástica que encanta os brasileiros, atravessando gerações, além de podermos contribuir com a Fundação Rotária, por se tratar de um evento beneficente”, afirma Junior Abonante, organizador da exposição.

Para participar da exposição, a taxa é de R$ 60 por veículo, que deve ter pelo menos 30 anos de fabricação. Serão aceitos modelos variados, incluindo clássicos, hot rods e caminhões, na exposição que será realizada no Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Para aqueles que desejam vender seus carros durante o evento, a taxa é de R$ 200. Não é necessário fazer inscrição prévia para os veículos antigos, e as taxas podem ser pagas no local.

Responsabilidade Social

O Encontro de Carros Antigos do Campo de Marte é um evento beneficente em prol da Fundação Rotária, uma instituição internacional dedicada a ações sociais ao redor do mundo. As arrecadações serão destinadas a iniciativas sustentáveis promovidas pelos 35 mil clubes da fundação, que incluem a redução da incidência da pólio em 99% no mundo, o treinamento de promotores da paz, o aumento do acesso à água limpa e o apoio ao desenvolvimento econômico de diversas comunidades.

Serviço – 6º Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte

23 de novembro, sábado – das 10h às 19h

24 de novembro, domingo – das 8h às 16h

Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte

Avenida Santos Dumont, 2.241, São Paulo

Visitação com entrada gratuita