Exposição de Cães de Raça Pura movimenta Ribeirão Pires neste fim de semana

A Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, será palco de um evento especial neste fim de semana. Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, das 9h às 19h, a Exposição de Cães de Raça Pura reunirá criadores, amantes de cães e especialistas do mundo inteiro. Organizada pela Confederação Brasileira de Cinofilia em parceria com o Clube Paulista de Cinofilia, o Clube Paulistano de Cinofilia e a Internacional de Cinofilia, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Com entrada gratuita, a exposição não se limita à competição. Além de oferecer aos criadores a oportunidade de avaliar e reconhecer seus animais em competições oficiais, o encontro também será um espaço de aprendizado e troca de experiências. A exposição contará com a participação de juízes de renome internacional, vindos da Irlanda, Argentina e Uruguai, além de cinco árbitros brasileiros.

Durante os dois dias de evento, serão realizadas três exposições gerais de nível internacional e pan-americano. Também haverá quatro exposições especializadas, dedicadas às raças Dogue Alemão e Welsh Corgi Pembroke, duas das mais admiradas por sua história e peculiaridades.

Além das competições, os visitantes poderão conhecer mais sobre os padrões de cada raça, conversar com criadores e aprender sobre cuidados essenciais, como saúde, alimentação e comportamento animal.

O evento reforça o posicionamento de Ribeirão Pires como um polo multicultural e de lazer na região do ABC Paulista. Com o apoio da Prefeitura, a Exposição de Cães de Raça Pura agrega valor ao calendário cultural da cidade e atrai visitantes de diversas localidades. Para os organizadores, a iniciativa também impulsiona o turismo e movimenta a economia local.

A Tenda Multicultural está localizada no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Jardim Itacolomy. O espaço é conhecido por abrigar grandes eventos culturais e esportivos na região e oferece infraestrutura adequada para recepcionar participantes e visitantes.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização durante os dias do evento.