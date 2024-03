Exposição de 15 artistas homenageia mulheres no Butantã Shopping

Beleza, cor, força, resiliência, frutos que transformam a vida são características comuns da flor e do feminino. Essa dupla repleta de significados estará retratada na nova exposição para encantar os visitantes do Butantã Shopping no mês das mulheres. A segunda edição da mostra “Mulheres e Flores” poderá ser conferida no centro de compras a partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, até 8 de abril. A homenagem às guerreiras e seus atributos vai reunir 15 artistas de diferentes gêneros e 25 obras. O evento, parceria do Butantã Shopping com a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (a Abrasci), tem direção de Samir Chelala e curadoria de Waldireni Morais Chelala.

No dia da abertura da exposição, 8 de março, às 16h, a artista plástica Maria Goret Chagas vai apresentar o significado de superação e mostrar ao público, ao vivo, o vigor de sua produção. Maria Goret nasceu tetraplégica, com incapacidade funcional congênita dos membros superiores e inferiores, e não andava até a idade de 5 anos, quando participou de uma procissão religiosa durante uma festa ao Divino Espírito Santo, em Delfinópolis.

“Passei a frequentar a escola local, desde cedo buscando minhas adaptações, passei a escrever e pintar com a boca e os pés, minha mestra sempre procurando agir de forma a modificar meu ambiente para melhor, Deus já colocando ‘anjos’ em minha vida”, conta a artista. Graduada em Letras, Educação Artística e Semiótica, Maria Goret é artista, escritora, palestrante e integra a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés/Brasil/VDMFK.

A mostra “Mulheres e Flores” vai contar ainda com as participações de Ana Júlia Del Bianco Afarelli, Cecília Haun,Danielle Andrezza, Denise Kastro, Elda Evelina, Gil Motta, Regina Nogueira, Silvio Gomes dos Santos Mendes, Sisi Gomes e Thomaz Miranda, entre outras e outros defensoras e defensores da causa feminina.

“A representatividade da mulher na sociedade é um tema importante e que precisa sempre ser debatido para que possamos estabelecer parâmetros de uma igualdade baseada em respeito e justiça. O Butantã tem em sua essência fortalecer o relacionamento com a comunidade e com os temas que interessam às pessoas. Teremos relevantes comemorações e homenagens às mulheres este ano e a mostra é uma delas”, afirma o head de marketing do Butantã Shopping, Franklin Pedroso.

A artista no Brasil

Modelos e musas, as mulheres percorreram longos caminhos para se tornarem protagonistas das artes. No Brasil, elas somente foram aceitas na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro a partir de 1892. Mas eram raras entre os alunos, porque os exames de admissão exigiam conhecimentos aos quais elas não tinham acesso nas poucas instituições de ensino secundário que frequentavam.

Mesmo quando começaram a participar dos salões de arte, no final do século 19, as mulheres ocupavam uma categoria exclusiva, conhecida como “arte feminina”, como se não tivessem as mesmas qualidades estéticas de obras produzidas por homens. O movimento modernista contribuiu para enfraquecer a hierarquia de questões de gênero na produção artística. Mas a luta continua. Levantamento feito em 2022 no acervo da Pinacoteca e do Museu de Arte de São Paulo (MASP) revelou que apenas 20% das obras eram de artistas mulheres.

As flores e a arte

As flores estão presentes na arte desde a pré-história, retratadas em pinturas rupestres. Pinturas e esculturas do Egito antigo traziam as flores como símbolos de vida e renascimento. Elas foram apresentadas de forma realista no Renascimento, por artistas como Leonardo da Vinci e Botticelli, e se tornaram natureza-morta no século 17. Dois séculos depois, o impressionismo deu outra perspectiva às flores, como os girassóis de Vincent van Gogh e os jardins de Monet. O caminho das flores continua em diferentes manifestações artísticas no mundo contemporâneo.

Exposição: “Mulheres & Flores”

Butantã Shopping – Piso 1

Endereço: Avenida Professor Francisco Morato, 2.718

www܂butantashopping܂com܂br

De 8 de março a 8 de abril

Entrada gratuita

Das 10h às 22h