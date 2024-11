Exposição da artista Shizue Sakamoto segue até a próxima semana na Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Até 7 de dezembro (sábado), na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, no Centro de Santo André, fica em exposição o trabalho da artista visual, ilustradora e autora de livros infantis, Shizue Sakamoto, com curadoria de Claudinei Roberto da Silva. A visitação, gratuita, acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h.

Uma delicada pesquisa cromática feita pela artista é, inclusive, a base das obras de Shizue que, dentro desse tema, realizou diversas exposições individuais e coletivas pelo país e no exterior, como Art Basel Miami Beach, Salões de Arte Contemporânea, Sp-Arte e ArtRio.

A luz é mais um dos fundamentos de suas criações, de modo que ela parece irradiar do centro de suas composições, bem como a escala do trabalho – que pode transitar do pequeno ao grande – redimensiona as relações espaciais travadas pelo observador, convidando-o a demorar-se naquela superfície.

Shizue Sakamoto nasceu em Andradina, no interior de São Paulo, e atualmente mora na capital. A artista utiliza a técnica de óleo sobre linho e tem obras no acervo da Pinacoteca de Piracicaba e da Fundação Marcos Amaro, em Itu, ambas as cidades no interior de São Paulo. Realiza exposições desde 2010. Entre as principais individuais da artista, encontram-se: O jardim, na Galeria Luis Maluf (2022); Partitura em cores, na Galeria Kogan Amaro (2020); Silêncio e luz, na Galeria Tato (2017); e Dueto transcendental, na Galeria Deco, (2011), todas em São Paulo.

Seus trabalhos participaram de diversas coletivas como: Setas e turmalinas, na Casa de Cultura do Parque (2022); Color Bind, na Galeria Kogan Amaro, (2021); e Coletiva, no Auroras (2018), todas na cidade de São Paulo. Foi selecionada para o 3° Salão de Arte Contemporânea de Ponta Grossa, e para o 46° Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba. Integra as coleções da Fundação Marcos Amaro, em Itu, e da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, em Piracicaba.

Serviço

Exposição da artista Shizue Sakamoto

Data: Segue até 7/12 (sábado)

Horário: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto | Rua Campos Sales, 414 – Centro

Entrada: Gratuita