Exposição ‘Corpo Humano’ estende temporada em São Paulo

Devido ao enorme sucesso, a exposição “Corpo Humano” permanece em exibição no Shopping SP Market até o dia 06 de outubro. As últimas semanas da mostra em São Paulo conta com cerca de 100 espécimes anatômicos, incluindo oito corpos humanos inteiros preservados por meio da plastinação com silicone, uma técnica que preserva a aparência dos órgãos como se estivessem vivos.

Indicada para pessoas de todas as idades, a exposição oferece também uma grande possibilidade de observação e estudos, da escola primária à faculdade. A mostra permite observar como funciona os sistemas digestivo, respiratório e nervoso, além de veias, músculos e articulações, em sete galerias que ocupam 1 mil metros quadrados dentro do empreendimento.

A mostra internacional, que existe desde 2007, disponibiliza ainda placas explicativas e monitores, que ajudam o visitante a entender todas as funções do corpo, conforme a visualização real do corpo humano, seus órgãos e mecanismo de funcionamento. Ademais, uma das galerias expõe também animais, com destaque nas semelhanças e diferenças com os órgãos humanos.

“A exposição tem o propósito de que as pessoas conheçam o corpo por dentro e possam, assim, cuidar melhor da saúde, tomar consciência dos ciclos de vida, promover o conhecimento e incentivar estilos de vida mais saudáveis. E nós, do SP Market, estamos muito felizes em receber essa mostra e oferecer aos nossos clientes essa oportunidade única de aprendizado e descoberta”, comenta a gerente de marketing do SP Market, Maíra Santos.

Os ingressos para conferir todos esses detalhes custam 80 reais (inteira) e 40 reais (meia entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla e direto na bilheteria do evento. A classificação é livre mas os menores de 12 anos não podem entrar desacompanhados. Entre 5 e 14 anos, a entrada é meia.

Serviço

Exposição ‘Corpo Humano’ no Shopping SP Market

Local: Shopping SP Market, ao lado da Marisa, dentro do empreendimento

Período: até 13 de outubro

Valor do Ingresso: R$ 80 inteira, R$ 40 meia-entrada

Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br

Horários: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até as 21h. Domingos e feriados, das 12h às 20h, com entrada até as 19h.