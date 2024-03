Exposição “Cores de São Paulo”, em cartaz no MIS, é prorrogada até 14 de abril

A exposição “Cores de São Paulo”, em cartaz no MIS, foi prorrogada até o dia 14 de abril. Realizada pelo fotógrafo Rafa Rojas, a mostra inaugura a edição de 2024 do projeto Nova Fotografia, com uma série de fotos que exploram uma nova visão da São Paulo cinza, buscando uma fuga nas cores da arquitetura da cidade. A visitação é gratuita.

O Nova Fotografia é um projeto anual do MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo – que seleciona, através de convocatória aberta ao público, seis novos fotógrafos para uma exposição individual no museu. A seleção fica a cargo do Núcleo de Programação, com supervisão e coordenação da curadoria geral do MIS. São selecionadas séries fotográficas inéditas, de profissionais que se destacam por sua originalidade técnica e estética. Após o período em exposição, as séries escolhidas passam a integrar o acervo do MIS.

“Cores de São Paulo” é uma série do gênero fotografia de rua, caracterizada pelo registro do espaço urbano. Nela, Rafa Rojas, que tem como influências os filmes de Wes Anderson e a obra fotográfica The Americans, de Robert Frank, compartilha suas percepções e encontra poesia na geometria do dia a dia da metrópole. Seu olhar fotográfico consegue registrar a cidade de São Paulo, por muitos considerada cinzenta, frenética e caótica, sob uma perspectiva que destaca as cores vivas presentes no seu cotidiano.

Sobre o artista

Rafa Rojas (Santo André, SP, 1989) é fotógrafo e editor. Em 2021, publicou o livro Underground Stories; em 2022, cocriou a revista Imagem Vertigem; em 2023, foi editor do livro Minhocão de cima a baixo, e também editor e curador da revista Imagem Vertigem #2. Participou das exposições Mirares – Longevidade e Mirares – Fotografia urbana, 2021 e 2023, respectivamente. Suas fotografias apareceram em periódicos como LensCulture, NOICE Magazine, Street Photography Magazine, PhotoVogue, The Avenue Magazine, BROAD Magazine, Reset Chile, Revista Ampolleta Roja, além de outras publicações e exposições brasileiras.

Serviço | Nova Fotografia 2024 – “Cores de São Paulo”

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) | Espaço Maureen Bisilliat (Expositivo térreo)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Período: de 07.02 a 14.04

Ingresso: gratuito

Classificação: livre

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados e Grupo Comonatti e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin e Lenovo. O apoio operacional é da Telium, Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima e Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.