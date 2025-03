Exposição com itens raros celebra 60 anos da Jovem Guarda

O ano de 2025 marca o aniversário de 60 anos da Jovem Guarda, movimento cultural que surgiu em um dos programas televisivos de maior impacto na sociedade e na cultura do Brasil. Para celebrar a data, o Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, traz a exposição Jovem Guarda 60 anos.

A mostra, aberta no fim de fevereiro, traz álbuns, pôsteres, fotografias, capas de revistas, matérias de jornais e itens pessoais dos artistas integrantes.

Conduzido por Wanderléa, Erasmo Carlos e Roberto Carlos, o programa Jovem Guarda estreou na TV Record em 1965. Ao longo dos anos em que ficou no ar, recebeu centenas de artistas, músicos, bandas e intérpretes de todo o país.

Para o curador da exposição, André Sturm, a Jovem Guarda foi muito maior que o programa de televisão e pautou costumes, hábitos, moda e até uma linguagem própria, com presença até hoje na juventude brasileira.

“Foi a primeira vez que teve um programa de música com artistas jovens cujo objetivo era atingir os jovens. A música brasileira é riquíssima, maravilhosa, mas ela nunca tinha tido esse foco de falar a linguagem jovem, de buscar o jovem. Inclusive, diversas palavras, gírias das letras das músicas da Jovem Guarda viraram coloquiais na língua portuguesa: broto, é brasa, mora”, destaca.

A exposição é inspirada na coleção do jornalista Washington Morais, detentor de um dos maiores acervos privados do Brasil sobre o período. Ele permanece com o mesmo entusiasmo de quando tinha 14 anos, quando o programa da Jovem Guarda estreou nos anos 1960. “Eles fizeram uma geração que criou um movimento cultural”, afirma.

No percurso da mostra, que é dividida em sete espaços, o visitante pode ver itens raros, como o disco lançado por Roberto Carlos com o primeiro hit assumidamente rock ‘n roll: Splish Splash.

Trechos de entrevistas exclusivas também integram as galerias, com nomes como Martinha, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, Jerry Adriani e Wanderléa.

A exposição Jovem Guarda 60 anos fica em cartaz no MIS por tempo indeterminado.