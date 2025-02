Exposição com 12 viaturas antigas é nova atração do Complexo Dream Car São Roque

Uma exposição que mantém viva a história de forças policiais brasileiras: 12 viaturas antigas são a mais nova atração do Complexo Dream Car de São Roque (SP). Entre elas, também está um típico caminhão de bombeiros norte-americano. Os veículos chegaram no dia 23 de fevereiro e permanecerão até abril no segundo pavimento do Dream Car Museum.

As novidades podem ser conferidas inclusive no feriadão de carnaval, pois o maior polo de entretenimento de veículos antigos do Brasil funcionará normalmente no período. Além de museu com 165 veículos antigos, conta com shopping (23 lojas e restaurantes), parque de diversões temático e kartódromo, onde ocorrem apresentações gratuitas de drift todos os finais de semana.

Algumas viaturas se enquadram na categoria tributo, pois são réplicas fiéis de modelos utilizados entre as décadas de 1960 e 1990 por forças policiais, a exemplo das duas “Baratinhas”, Fuscas que marcaram época em São Paulo.

Outras, porém, foram utilizadas para valer no combate ao crime, como o Corcel 1977, o Gurgel X12 ano 1988, o Opala 1990, o Envemo Camper 1993 e o scooter Bajaj Ava/Avajet Classic 1997, todos usados pela Polícia Militar de São Paulo. Já o Gol Patrulheiro 2001 serviu inicialmente à Brigada Militar e depois aos Bombeiros do Rio Grande do Sul. Na lista há também um ilustre estrangeiro, o caminhão de bombeiros Pierce ano 1991, que ajudou a combater incêndios e a salvar vidas nos Estados Unidos.

Parceria com o Clube das Viaturas

A exposição é uma parceria com Clube das Viaturas, que foi fundado em 2012 e tem sede na capital paulista. “Contamos com 25 associados e 40 veículos. Nosso objetivo é preservar e divulgar a história desses modelos junto às novas gerações”, explica o presidente, Dionne Andrade de Brito, sub-tenente aposentado da Polícia Militar de São Paulo.

Confira um breve histórico e informações técnicas de cada uma das viaturas expostas no Dream Car Museum. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site.

Detalhes das viaturas expostas no Dream Car Museum:

Réplica do Jeep CJ2 1942 do Exército norte-americano

Após uma extensa customização, realizada há 6 anos, este Jeep CJ3 ano 1965 agora está caracterizado como modelo CJ2 ano 1942 do Exército norte-americano. O motor também foi modernizado: o veículo recebeu um 2.5 litros de 4 cilindros a gasolina do Chevrolet Opala (80 cv de potência e 18 kgfm de torque), acoplado ao câmbio manual de três marchas. A tração, como não poderia deixar de ser, é 4×4. Entre os acessórios de época estão caixa de munição blindada, lampião, cantil, guincho, rede de camuflagem, pá, machado e tanque reserva (galão).

Réplica do Fusca 1965 da Polícia Militar de SP

O Volkswagen Fusca 1965 era equipado com motor 1.200 de 36 cv e 8 kgfm de torque, porém este tributo recebeu, em 2020, um propulsor 1.600, também de 4 cilindros e refrigerado a ar, mas que rende 65 cv e 12 kgfm de torque, acoplado ao câmbio de 4 marchas. Apelidado de “Baratinha”, o modelo foi utilizado pela Força Pública, que em 8 de abril de 1970, através do Decreto Lei nº 217, constituiu a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Réplica do Fusca 1968 da Polícia Militar de SP

Réplica da radiopatrulha da Polícia Militar de São Paulo que atuou nos anos 60 e 70, o Fusca 1968 é equipado com motor 1.300 de 4 cilindros refrigerado a ar, desenvolvendo 46 cv de potência e 9 kgfm de torque, acoplado ao câmbio manual de 4 marchas.

Gurgel XTR 1973 do Exército Brasileiro

O Gurgel XTR ano 1973 é movido pelo motor Volkswagen Boxer 1.600 de 4 cilindros refrigerado a ar (65 cv de potência e 12 kgfm de torque) e câmbio manual de 4 marchas.

Corcel 1977 da Polícia Militar de SP

O Ford Corcel ano 1977 é equipado com motor 1.4 de 4 cilindros que desenvolve 75 cv de potência e 11,6 kgfm de torque. O câmbio manual tem 4 velocidades.

Réplica da Brasilia 1980 da Polícia Militar Rodoviária de SP

O Volkswagen Brasilia ano 1980 é equipado com motor Boxer 1.600 de 4 cilindros que desenvolve 65 cv de potência e 11,7 kgfm de torque.

Gurgel X12 ano 1988 da Polícia Militar de SP

O Gurgel X12 ano 1988 conta com motor Volkswagen 1.600 de 4 cilindros refrigerado a ar (65 cv de potência e 12 kgfm de torque) e câmbio manual de 4 marchas.

Opala 1990 da Polícia Militar de SP

Equipado com motor 2.5 litros de 4 cilindros a álcool (82 cv de potência e 17,1 kgfm de torque) e câmbio manual de 5 marchas, o Chevrolet Opala 1990 foi utilizado até 2001 pelo 9º Batalhão da Polícia Militar de Marília.

Caminhão de bombeiros norte-americano Pierce ano 1991

Fabricado pela empresa norte-americana Pierce, o caminhão Dash Custom Pumper ano 1991 na cor amarela é equipado com motor Detroit turbodiesel 9.0 litros de 6 cilindros (355 cv e 136 kgfm de torque), acoplado ao câmbio automático de 5 marchas.

Envemo Camper 1993 da Polícia Militar de SP

Equipado com motor Chevrolet OHC carburado 2.0 litros a álcool de 4 cilindros do Monza (110 cv de potência e 17,3 kgfm de torque).

Scooter Bajaj Ava/Avajet Classic 1997 da Polícia Militar de São Paulo

O scooter Ava/Avajet Classic ano 1997 é equipado com motor de 150 cilindradas de dois-tempos, que desenvolve 8 cv de potência e 1,12 kgfm de torque.

Gol Patrulheiro 2001 dos Bombeiros do RS

Equipado com motor AP 1.800 de 4 cilindros (99 cv de potência e 15,5 kgfm de torque) e câmbio manual de 5 marchas, este Volkswagen Gol Patrulheiro ano 2001 foi inicialmente utilizado pela Brigada Militar de Porto Alegre.