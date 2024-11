Exposição celebra os 20 anos da Universidade Zumbi dos Palmares na Virada da Consciência

Neste ano, a Virada da Consciência comemora os 20 anos da Universidade Zumbi dos Palmares, uma instituição sem fins lucrativos e pioneira na América Latina com foco na inclusão de pessoas negras e de baixa renda no ensino superior. Fundada com o propósito de promover a diversidade e a inclusão social, a Universidade Zumbi dos Palmares contribui para a formação de uma sociedade mais equitativa, criando um espaço de diálogo sobre as questões de diversidade no Brasil e no mundo.



Como parte das celebrações, será inaugurada a Exposição 20 Anos da Universidade Zumbi dos Palmares, que trará ao público um retrato da história e das conquistas da instituição ao longo dessas duas décadas. A mostra contará com dezenas de fotos e textos, proporcionando um panorama da trajetória e do impacto da Universidade na vida dos alunos e na sociedade.

O evento de abertura acontecerá, neste sábado, 9 de novembro, no Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, e contará com a presença de Francisca Rodrigues, presidente da Virada da Consciência e convidados. A partir do dia 10 de novembro, a exposição ficará aberta ao público até o dia 2 de dezembro, com entrada gratuita.



Serviço:

Exposição “20 Anos da Universidade Zumbi dos Palmares”

Data de Abertura: 9 de novembro de 2024

Período da Exposição: 10 de novembro a 2 de dezembro de 2024

Local: Centro Cultural Vergueiro (Rua Vergueiro, 1.000, São Paulo – SP)

Entrada: Gratuita

Sobre a Virada da Consciência 2024

A Virada da Consciência foi criada em 2018 pela Universidade Zumbi dos Palmares durante as comemorações da Semana da Consciência Negra. O projeto é realizado pela instituição de ensino e também com o apoio de muitos parceiros. A Virada da Consciência é um marco na celebração e reflexão sobre a cultura afro-brasileira e a luta contra o racismo. Em 2024, a 7ª Virada da Consciência acontece de 16 a 20 de novembro na cidade de São Paulo e presta homenagem ao Zumbi dos Palmares e aos 20 anos da Universidade Zumbi dos Palmares. Durante cinco dias são oferecidas diversas ações culturais, educacionais, esportivas, de lazer e entretenimento para todas as idades. Entre os eventos estão o Troféu Raça Negra, a FlinkSampa – Festa Internacional do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, a Corrida e Caminhada da Consciência entre outros.