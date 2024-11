Exposição celebra 130 anos do icônico prédio da Escola Caetano de Campos em SP

O Núcleo de Memória e Acervo Histórico (NUMAH) do Centro de Referência Mario Covas (CREMC) está promovendo uma exposição intitulada “O magnífico edifício que São Paulo possui”, em homenagem aos 130 anos do icônico prédio da Escola Caetano de Campos. Este edifício histórico, que atualmente abriga a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, foi inaugurado em 1894 e desempenhou um papel crucial na formação educacional no estado.

Originalmente construído para abrigar a Escola Normal, responsável pela formação de professores, e a Escola Modelo, destinada ao ensino primário e à prática docente, o prédio surgiu em um período de significativas transformações na educação paulista. A pedra fundamental do edifício foi lançada em 1890, após uma reforma educacional que modernizou o sistema de ensino e promoveu a expansão das escolas públicas e a profissionalização do magistério.

Antônio Caetano de Campos foi nomeado diretor da Escola Normal durante essa fase reformista e liderou o início da construção do edifício. No entanto, devido ao seu falecimento precoce, ele não testemunhou a conclusão da obra, que foi oficialmente inaugurada em 2 de agosto de 1894.

O título da exposição deriva de uma matéria publicada no jornal Correio Paulistano em 3 de agosto de 1894, que celebrava a inauguração do prédio com entusiasmo. A reportagem destacava o orgulho da comunidade educacional pela nova estrutura, que simbolizava uma nova era para a instituição. A exposição busca reviver essa memória histórica e comemorar mais um aniversário deste emblemático edifício localizado na Praça da República.

Interessados em visitar a exposição devem agendar suas visitas através do e-mail: [email protected].