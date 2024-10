Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos volta a São Paulo

Para celebrar um dos mais premiados produtos audiovisuais da história da televisão brasileira, a Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia, promovem a partir do dia 18 de outubro, na capital paulista, a exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos. A mostra, que será a maior realizada no Brasil, vai ocupar mais de 600m², com 18 ambientes, mais de 200 fotos do acervo inédito, no Solar Fábio Prado.

Durante a experiência, mesmo os visitantes que já foram a outras edições da exposição, poderão encontrar cenários inusitados, como o Atelier de Criatividade, com espaços reservados para contar a história dos roteiristas e cinegrafistas, criação musical da série e figurinos. Há ainda, um local com bonecos originais feitos pelo artista plástico Jésus Sêda.

NOVIDADES

Nesta edição, uma das surpresas da mostra será o Hall do icônico Dr. Victor, uma homenagem ao ator Sérgio Mamberti, onde estarão expostos o figurino original, várias imagens e textos inéditos.

Outra novidade é o uso da tecnologia na exposição no livro mágico que ficará apresentando os poemas de todos os episódios da série QR Code para acessar o audioguia, uma imersão durante a visita com a voz da personagem Penélope, a repórter popular que apresentava seu próprio telejornal no seriado, interpretado por Angela Dippe.

Aos apaixonados pelos bonecos, todos tiveram sua regravação produzida pelos dubladores da época com frases novas que remetem a história e legado aos 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum.

No ano em que a TV Cultura completa 55 anos, também celebra três décadas de um dos maiores sucessos da emissora, o Castelo Rá-Tim-Bum, que marcou diversas gerações. A nova exposição no Solar Fábio Prado proporcionará aos visitantes uma viagem no tempo, com muita nostalgia e emoção, em meio aos espaços e personagens deste clássico Castelo que encanta crianças, adolescentes e adultos desde a década de 90 até os dias atuais.

INGRESSOS

Os ingressos para a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos já estão à venda no site, clicando aqui. O funcionamento da exposição será de terças as sextas, das 12h às 20h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h (sujeito à lotação).

Os convites são limitados, por isso é importante fazer a compra com antecedência, para não correr o risco de se esgotarem. No site é possível consultar para quais datas e horários há ingressos disponíveis.

SUCESSO DE PÚBLICO

Realizado no MIS (Museu da Imagem e do Som) em 2014 e no Memorial da América Latina em 2017, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum coleciona elogios de visitantes e da crítica especializada. Multidões formaram filas nos museus para visitar os icônicos cenários como o Hall do Castelo, a Sala de Música, a Biblioteca, o Quarto do Nino, entre outros espaços favoritos do público. Juntando as duas mostras, mais de 1 milhão de visitantes passaram pelas instalações do Castelo apenas na capital paulista.

HISTÓRIA

Considerado um dos grandes sucessos da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum foi produzido e exibido pela emissora entre 1994 e 1997. Com 90 episódios, a série é considerada paradigma na programação infantil da televisão brasileira. Ganhou o Prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) em 1994 e virou filme em 1999. A arquitetura da maquete do Castelo foi inspirada no estilo modernista do artista catalão Antoni Gaudí, que projetou a Basílica da Sagrada Família, uma das atrações turísticas de Barcelona.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO CASTELO RÁ-TIM-BUM 30 ANOS

Data: aberta ao público a partir de 18/10/2024

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo

Ingressos: Terça a sexta-feira: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia); sábado, domingo e feriado: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia).

Vendas no site, clicando aqui

Horários: Terça a sexta-feira, das 12h às 20h (permanência até 21h); sábado, domingo e feriado, das 10h às 20h (permanência até 22h)

Classificação indicativa: livre