Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos recebe visita especial do Dr. Abobrinha

A exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos inicia o ano com uma série de novidades para entreter os fãs. A primeira delas será a visita especial do ator Pascoal da Conceição, o Dr. Abobrinha, que será realizada no dia 08 de janeiro, a partir das 16 horas.

No programa exibido pela TV Cultura e que marcou uma geração inteira na década de 1990, o Dr. Abobrinha fazia planos mirabolantes para conquistar o castelo, mas sempre se dava mal.

Ele possuía uma obsessão em construir um prédio de cem andares com estacionamento e acreditava que o espaço onde o Castelo está seria perfeito para isso. Por causa disso, constantemente se disfarçava e tentava fazer os moradores assinarem um contrato de venda, mas sempre falha tanto por ser desastrado como por ser descoberto, jurando que um dia o castelo será seu. E repetia: “Um dia esse Castelo será meu!

Aproveite para garantir o seu ingresso a venda no site: www.expocasteloratimbum.com.br e não perder esta oportunidade.

A realização da mostra é da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

SERVIÇO

Visita do Dr. Abobrinha na Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Data: 08 de janeiro

Horário: a partir das 16h

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo