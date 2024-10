Exposição Blow Up: um sopro de diversão chega na cidade de Guarulhos 

O Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, será o novo local da exposição “Blow Up: um sopro de diversão”, que inicia sua experiência multissensorial no 1° Piso, próximo ao Mercado Extra. A atração, que foi um sucesso em outros dois locais em São Paulo, agora estará disponível a partir de 11 de outubro, em Guarulhos, proporcionando uma interação animada com os módulos temáticos coloridos e instagramáveis para os moradores da região.

Na entrada, um labirinto de espelhos com luzes e tentáculos dá as boas-vindas aos visitantes, conduzindo-os aos espaços seguintes, que incluem flores e coelhos, criaturas divertidas, bolas que mudam de cor ao serem tocadas, ouriços coloridos, castelo pula-pula, balanços, uma enorme piscina de bolinhas estrategicamente posicionada ao lado de planetas gigantes e uma inédita serpente gigante. A visita à exposição “Blow Up: um sopro de diversão” é como uma viagem fantástica ao mundo dos sonhos, convidando os visitantes a explorarem sua imaginação no universo lúdico dos infláveis.

No Internacional Shopping, a exposição estará aberta ao público das 12h às 19h de quarta a sexta-feira, das 10h às 21h aos sábados, e das 12h às 19h aos domingos e feriados. O evento é destinado para todas as idades e a entrada é paga, para crianças com mais de 2 anos e 11 meses, com valores que variam entre R$ 25,00 (meia durante a semana) e R$ 70,00 (inteira aos finais de semana ou feriado). Para adquirir os ingressos, os clientes devem acessar o site do Eventim.

A exposição traz ao Brasil uma tendência popular em países como, Estados Unidos, Espanha e França, onde atividades interativas atraem pessoas de todas as idades, proporcionando momentos de leveza e descontração. Inspirada em exposições de sucesso em Madrid e Paris, a mostra oferece uma experiência lúdica e imersiva que transforma adultos em crianças novamente.

Exposições similares, como o “Museum of Ice Cream” nos EUA e a “WONDR Experience” na Holanda, têm atraído milhões de visitantes com seus ambientes visualmente impactantes e experiências sensoriais únicas, combinando arte, tecnologia e diversão. Para mais informações, acesse o site do Internacional Shopping.

Serviço

Blow-up

Data: a partir de 11/10

Horário: De quarta a sexta, das 12h às 19h (o último grupo fica até as 20h)

Sábados, das 10h às 21h (o último grupo fica até as 22h)

Domingos, das 12h às 19 (último grupo fica até as 20h)

Local: 1° Piso, ao lado do Mercado Extra

Classificação indicativa: livre para todos as idades

Valores dos Ingressos:

De quarta a sexta: Inteira: R$50,00, Meia: R$25,00

Aos sábados e domingos: Inteira: R$70,00, Meia: R$35,00