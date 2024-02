Exposição AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE está nos últimos dias para visitação, em SP

COWABUNGA! Últimos dias para visitar a exposição imersiva AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE, no Shopping Villa Lobos. Uma comemoração aos 40 anos de legado, do quarteto que conquistou público de diversas idades.

Em meio a pizzas, artes marciais e muita ação, os visitantes são convidados a mergulhar nos túneis do metrô e descobrir o QG das tartarugas mais famosas do mundo: Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raphael.

Em um espaço de 195m², dividido em 6 áreas, a ativação apresenta um cenário com prédios, luzes e a simulação das ruas de Manhattan, cidade sede do QG de As Tartarugas Ninja.

Ao passarem pelos túneis do metrô, os visitantes chegam a casa do quarteto, um ambiente altamente instagramável que permite que se conheça ainda mais sobre cada um dos personagens e criar diversas interações através de jogos de arcade, quadra de basquete, além da famosa mesa de comando e da sala de estar.

Os visitantes poderão também conhecer o quarto de cada uma das Tartarugas Ninja, interagindo com seus objetos favoritos, descobrindo curiosidades e testando o seu conhecimento sobre os irmãos.

Para se preparar para emergências que possam surgir, os participantes da experiência imersiva receberão um treinamento ninja, por meio de um game de realidade virtual, testando seus reflexos e também as armas e habilidades relacionadas a cada irmão.

Ao tocar da sirene, é hora da ação! No momento final da experiência, os visitantes vão se sentir como ninjas de verdade, combatendo invasores e colocando a prova que somente um bom trabalho em equipe pode salvar o dia.

AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE é um evento imersivo para todas as idades, que garantirá nostalgia e divertimento aos fãs da franquia.

SERVIÇO | AS TARTARUGAS NINJA: THE EXPERIENCE

Quando: Até 3 de março

Horários: Terça à sábado, das 12h às 21h30; Domingos 12h às 19h30.

Classificação Indicativa: Livre

Onde: Shopping VillaLobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo – SP 05477-000

Ingressos: Site Sympla