Exposição “Art of Love” leva arte e amor aos shoppings em São Paulo

Desde os dias 06/08, os shoppings Tietê Plaza, Shopping D, Grand Plaza e Shopping Cidade São Paulo são palco da exposição Art of Love, que traz o tema “Amor por São Paulo”. Esta exibição única conta com 41 obras de arte em formato de coração, criadas por 29 talentosos artistas, que serão expostas até o dia 31 de agosto. Após esse período, de 1º a 30 de setembro, a exposição ganhará as ruas, parques, avenidas e outros locais icônicos da capital paulista.

Artistas como Karol Stefanini, Larissa Paredes, Agatha de Faveri, MENA e Mari Monteiro passaram pelos shoppings da SYN, no mês de julho, e deram vida aos projetos com sessões de live painting.

“Estamos entusiasmados em dar continuidade ao projeto. Essa iniciativa oferece uma experiência cultural rica para os visitantes, ao mesmo tempo que valoriza e apoia os artistas locais que estão no entorno dos empreendimentos”, diz Ricardo Loducca, diretor executivo comercial e de marketing da SYN. “É a segunda vez que apoiamos os projetos da Artery. Essa parceria reflete uma sintonia, principalmente, nos aspectos artísticos e sociais”.

A Art of Love é realizada pela Artery, empresa que é referência em promover grandes exposições de arte urbana do mundo, como a Jaguar Parade, CowParade e Elephant Parade, em parceria com a ONG Gerando Falcões.

“O Art of Love é a expressão mais pura da nossa missão, revelando o poder transformador do amor. Sob o tema ‘Amor por SP’, mergulhamos nas riquezas desta cidade, transformando-a em uma galeria de arte a céu aberto, unindo artistas, marcas e o público em torno de corações gigantes. Além de celebrar a arte, a mensagem é ressaltar o amor como força catalisadora de transformações concretas e sociais em São Paulo.”, conta Carol Barreto, sócia-diretora da Artery.

Ao término da exposição será realizado o leilão de todas as obras e a renda arrecadada será destinada para os projetos de impacto social da ONG Gerando Falcões.

“Um dos nossos objetivos com essa parceria de sucesso é transformar a vida dos moradores da favela através da arte e, além disso, transformar a vida das pessoas que transitam por São Paulo. Mostrar para todos que a arte urbana também está inteiramente ligada às favelas e todo o potencial existente em cada uma delas”, explica Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões.

O Art of Love São Paulo 2024 é apresentado pelo Ministério da Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, e Unimed Nacional, com o patrocínio de Skeelo, Pottencial Seguradora, Hospital Santa Catarina, Eucatex, Ninho, Teleperformance, Condor, Paramount Alfaiataria, Pengouin, Pacco e Lello. Os apoiadores do projeto são Leilão Eletrônico, SYN, Visite São Paulo, WVN Brasil, ESG Summit Brazil, IC Cultura Sociedade Brasileira de Cardiologia, Iarremate e Top Clip.

Confira lista geral:

Patrocinador Apresenta: Unimed Brasil

Patrocinador Ouro: Skeelo, Pottencial Seguradora, Hospital Santa Catarina, Eucatex, Ninho, Teleperformance, Condor, Paramount Alfaiataria, Pengouin, Pacco Lello.

Shoppings Oficiais: Shopping Cidade São Paulo, Shopping D, Grand Plaza, Tietê Plaza Shopping

Tinta Oficial: Eucatex

Parceiros: SYN, Visite São Paulo, WVN Brasil, ESG Summit Brazil, IC Cultura Sociedade Brasileira de Cardiologia, Iarremate, Top Clip.

Sobre a Art of Love

O Art of Love é um movimento artístico nascido em 2021. A primeira edição espalhou dezenas de corações gigantes pelos pontos de maior circulação de São Paulo: Av. Paulista, Parque do Ibirapuera, Oscar Freire, Av. Faria Lima, Avenida JK etc. Pintadas por talentosos artistas, cada escultura é uma obra de arte única. Elas retratam os mais diversos temas e inspiram milhões de pessoas nas ruas e através das mídias sociais e imprensa. A exposição segue a mesma estratégia de projetos consagrados como Elephant Parade e Jaguar Parade, também organizados pela Artery. Ao final do evento, as obras são vendidas e/ou leiloadas. Parte dos recursos serão revertidos para causas humanitárias (cada patrocinador escolhe a ONG que deseja beneficiar).