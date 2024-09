Exposição “Art of Love” espalha corações gigantes pelas ruas de SP

A partir de hoje, a maior cidade da América Latina se transforma em uma galeria de arte a céu aberto: a exposição Art of Love espalhou 49 obras de arte, criadas por 42 talentosos artistas, por locais como Avenida Paulista, Faria Lima, Juscelino Kubitscheck, Rua Oscar Freire, Praça Oswaldo Cruz, entre muitos outros pontos icônicos da cidade. As peças são corações gigantes com pinturas exclusivas sob o tema “Amor por São Paulo”. A exposição estará em cartaz até o dia 30 de setembro.

A Art of Love é realizada pela Artery, empresa que é referência em promover grandes exposições de arte urbana do mundo, como a Jaguar Parade e Elephant Parade, em parceria com a ONG Gerando Falcões.

“As obras refletem o olhar particular de cada artista para a cidade de São Paulo. Sob o tema ‘Amor por SP’, a exposição é um mergulho nas riquezas desta cidade, transformando-a em uma galeria de arte a céu aberto para conectar artistas, público e propósito social”, conta Carol Barreto, sócia-diretora da Artery.

Ao término da exposição será realizado o leilão de todas as obras e a renda arrecadada será destinada para os projetos de impacto social da ONG Gerando Falcões.

“Além de tornar a arte acessível para todos os públicos e impactar a vida das pessoas que transitam por São Paulo, um dos nossos objetivos com essa parceria de sucesso é mostrar para todos que a arte urbana também está inteiramente ligada às favelas e todo o potencial existente em cada uma delas”, explica Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões.

Cada um com seu traço e estilo próprio, os artistas que expõem suas obras na Art of Love são Melissa Almeida, Marcelo Anache, Gim Arts, Vanessa Alexandre, Agatha de Faveri, Bruno Badaró, Ana Drewanz, Vinicius Zóia, Renato Gave, Karol Stefanini, Larissa Paredes, MENA, Yolanda Lindenberg, Condor & Artistas do Bauer, Meio Fio, Raissa Brito, Luis Escanuela, Alexia Lara, Cibele Monteiro, Franklin, A Fôlego, Leticce, Reynaldo Berto, Babi Wrobel, Antonio Farias, Willian Grande, Gigi Wanderley, Vespa, Levi Cintra, Alemão, Lucas Pavan, Imaginath, Fernanda Speda, Bakari, Diego DGOH, Laura Dias, Mari Mats, Guilherme Asthma, Mari Monteiro, Murayama e Bruna Bandeira.

Pelas ruas, avenidas e praças de São Paulo o público poderá conferir desde obras que são verdadeiras homenagens à música Trem das Onze, do icônico Adoniran Barbosa, por exemplo, até representações que destacam a diversidade da metrópole. Inclusive, até o público que visitar a Bienal Internacional do Livro vai curtir um pouco da Art of Love: do dia 5/setembro até 15/setembro a obra Leia-se, do artista Vinicius Zóia, patrocinada pela Skeelo, estará em exposição no evento.

O Art of Love São Paulo 2024 é apresentado pelo Ministério da Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura.

Grande parte dessas obras foram pintadas ao vivo e ficaram expostas nos shoppings Cidade São Paulo, Tietê Plaza, Shopping D e Grand Plaza, durante o mês de agosto. A exposição trouxe o tema "Amor por São Paulo" e atraiu os olhares do público dos empreendimentos. "A Syn está sempre incentivando e abrindo espaço para a cultura e ficamos extremamente felizes em apoiarmos a exposição e nos tornarmos palco dessas peças, que além de tudo depois de leiloadas vão apoiar um projeto tão fundamental que é o Gerando Falcões", diz Ricardo Loducca, Diretor comercial e de marketing da SYN.

Confira lista geral:

