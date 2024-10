Exposição apresenta conexão entre questões políticas e ambientais

O Centro MariAntonia da USP inaugura, no dia 11 de outubro, às 18h, a exposição Entanglement/Emaranhado, da artista irlandesa Rita Duffy, que traz uma coleção de trabalhos em papel propondo uma interação entre temas e imagens – história, política e individualidade. A curadoria é de Laura Izarra, professora da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, e coordenadora da Cátedra de Estudos Irlandeses W. B. Yeats. A entrada é gratuita.

O título Entanglement é inspirado em Einstein e John Bell, físico de Belfast, que afirmou que “todas as partículas individuais que, em algum momento, estiveram correlacionadas umas com as outras na verdade permanecem conectadas e parecem manter um vínculo de memória com outras em uma dinâmica e ‘assustadora anomalia’”. Desta forma, alia questões políticas e da identidade irlandesa com tópicos da crise ambiental mundial.

A obra da artista apresenta caricaturas, multitudes de corpos, ora grosseiros, ora extravagantes, em miniatura ou magnificados; imagens animadas em que os horrores dos conflitos armados perturbam pensamentos e ações, provocando um incômodo no espectador. Rita Duffy revela assim o desconforto interior frente aos atos desumanos e a um constante estado de crise global.

A curadora salienta as palavras de Rita Duffy: “Os pensamentos emergem gradualmente através do ofício do lápis e da caneta, colidindo com o impulso da urgente experiência vivida no dia-a-dia. Os desenhos são feitos como uma meditação para o momento de fusão e sempre há esperança de que uma nova ideia apareça”. Izarra explica que as memórias e traumas que emergem do subconsciente se tornam visíveis nos desenhos da artista, seja na obra Raft (2021), como resposta ao Brexit e o caos que provoca, ou na coleção Sixies and Sevens, de 2021, com referência aos conflitos e violência vivenciada em Derry, na Irlanda do Norte; seja nos seus desenhos satíricos da coleção O Imperador não tem roupas (2022), ou no trabalho mais recente, Bouffant (2024), que expressa sua ansiedade em resposta à desestabilização dos sistemas políticos atuais.

A mostra faz parte da programação paralela do XIX Simpósio de Estudos Irlandeses na América do Sul, promovido pela Associação Brasileira de Estudos Irlandeses (Abei) e pela Cátedra de Estudos Irlandeses W. B. Yeats da USP, entre 14 e 16 de outubro na Universidade.

Serviço

Exposição Entanglement/Emaranhado, de Rita Duffy

Abertura 11 de outubro – a partir das 18 horas

Onde: Centro MariAntonia – Edifício Joaquim Nabuco

Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque – São Paulo, SP (próximo às estações Higienópolis e Santa Cecília do metrô)

Quando: De 11 de outubro de 2024 a 5 de janeiro de 2025

Visitação: Terça a domingo, e feriados, das 10 às 18 horas

Quanto: Grátis

Informações: (11) 3123-5202