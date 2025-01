Exposição “Ancestral” encerra temporada no MAB FAAP este mês

Após reunir mais de 19 mil visitantes em sua temporada de estreia no Museu de Arte Brasileira da FAAP, em São Paulo, a exposição “Ancestral: Afro-Américas – Estados Unidos e Brasil” seguirá em itinerância pelo Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ), de Belo Horizonte (CCBB-BH) e de Brasília (CCBB-DF), e pelo Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), em Salvador. O público paulista pode aproveitar os últimos dias para conferir as mais de 130 obras de 74 artistas brasileiros e americanos com entrada gratuita até dia 26 de janeiro.

“O sucesso de Ancestral abriu as portas para que esse encontro de origens, linguagens e estéticas promovido pela mostra avance por novos caminhos ao percorrer o Brasil por Rio, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Em cada cidade mais artistas, performances e ritos serão adicionados à exposição, criando novas relações e diálogos”, destaca o diretor artístico da mostra, Marcello Dantas.

Homenagem e Diálogo Cultural

A mostra não apenas homenageia os artistas que desafiaram as brutalidades e o apagamento do colonialismo, mas também busca fomentar o diálogo sobre o impacto e a relevância das raízes africanas ancestrais na formação e nos contextos sociais de ambos os países. Através de três eixos centrais – corpo, sonho e espaço – “Ancestral” promove um encontro de gerações de artistas visuais que valoriza o conceito de identidade afro-americana no Brasil e nos EUA e da arte decolonial.

“Nós nos deixamos guiar pelos grupos e comunidades da diáspora africana que reimaginaram o conceito de servidão nessas nações coloniais para as quais foram trazidas, contribuindo de maneira significativa para a construção da identidade nacional desses lugares. A partir da ideia de seres humanos que reinventam sua existência em um ambiente hostil, selecionamos artistas que evocam essa invenção, essa transformação, e esse processo de ‘tornar-se’ como uma poderosa ferramenta, poética e estética”, comenta a curadora brasileira Ana Beatriz Almeida.

Para a curadora norte-americana Lauren Haynes, a oportunidade de trabalhar com Ana Beatriz “para apresentar o trabalho de artistas afro-americanos ao lado do trabalho de artistas afro-brasileiros foi uma ótima chance de explorar conexões e práticas distintas de artistas negros atuando em dois lugares muito diferentes”.

Destaques e Ineditismo

A exposição, que estreou em outubro de 2024, marcou o ano do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos ao reunir artistas de grande relevância no cenário internacional das duas nações. Dentre eles, trabalhos inéditos das brasileiras Gabriella Marinho e Gê Viana, da norte-americana Simone Leigh (com sua escultura “Las Meninas”), além do também norte-americano Nari Ward, cujo trabalho foi criado em solo brasileiro exclusivamente para a ocasião – uma instalação feita de ferro fundido, algodão, cachaça, açúcar e amostras de terra de vários estados brasileiros, sobrepondo um símbolo Bantu à bandeira brasileira.

Entre os artistas norte-americanos, destacam-se Kara Walker, Julie Mehretu, Kerry James Marshall, Carrie Mae Weems e Betye Saar, reforçando o diálogo sobre identidade, cultura e história.

Com apoio da FAAP e da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, a mostra conta com patrocínio do BB Asset, Bradesco, Caterpillar, Google, Instituto CCR, Citi, Itaú Unibanco, Whirlpool e Bank of America, que cedeu 52 obras de seu acervo para a ocasião.

Serviço:

Exposição “Ancestral: Afro-Américas – Estados Unidos e Brasil”

Direção Artística: Marcello Dantas

Curadoria: Ana Beatriz Almeida e Lauren Haynes

Período: até 26 de janeiro de 2025

Local: MAB FAAP – Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita. Mais informações: (11) 3662-7198.