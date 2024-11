Exposição 50 Anos do 911 Turbo na Stuttgart Porsche: todas as gerações do modelo que virou referência de carro esporte

O Porsche 911 Turbo completa 50 anos de existência. E a Stuttgart Porsche celebra o aniversário do modelo que se transformou em referência de carro esporte com uma exposição muito especial. Até 9 de novembro, o Porsche Center São Paulo, na Vila Olímpia, terá uma exposição com as sete gerações do 911 Turbo. Mais que isso, será a chance de ver unidades raras do modelo, oferecidas em edição limitada.

Lançado no Salão de Paris de 1974 (já integrando a linha Porsche 1975), o Porsche 911 Turbo mostrou-se à altura das melhores tradições da marca: era um carro rápido, muito veloz, e ao mesmo tempo bem acabado e suave de dirigir. No dia a dia, em ambiente urbano, oferecia pleno conforto. Em uma estrada, tinha desempenho exemplar. Se o dono o levasse para um autódromo, podia perfeitamente utilizado como carro de corrida. Em todas essas situações, seu caráter era puramente esportivo. Tudo isso permanece e faz o 911 Turbo ser até hoje um dos modelos mais procurados da Porsche.

“O 911 Turbo é o carro esporte por excelência, um dos mais procurados pelos clientes da Stuttgart Porsche e um dos mais importantes da marca. Os 50 anos do lançamento do modelo merecem uma celebração especial. A nossa contribuição é mostrar todas as gerações do modelo. Por meio da exposição, é possível notar a evolução do modelo nessas cinco décadas. E, ao mesmo tempo, constatar que o caráter e a personalidade do 911 Turbo permanecem inalterados desde o lançamento”, afirma Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Porsche.

Estes são os carros da exposição comemorativa dos 50 anos do 911 Turbo:

911 Turbo (geração “G”), 1984 – A primeira geração do 911 Turbo manteve o visual inalterado durante toda sua existência. Alterações mecânicas foram feitas para torná-lo mais potente e ao mesmo tempo mais seguro. Ao ser lançado, em 1974, o 911 Turbo tinha motor de 3 litros com 260 cv – uma potência assombrosa na época. Em 1977, o carro passou a ter motor de 3,3 litros com 300 cv. É o carro do carro exposto, modelo 1984.

911 Turbo (geração “964”), 1994 – No fim de 1988, a Porsche apresentou aquela que foi a maior reformulação do 911 até então, com mudanças de estilo e desenvolvimentos em praticamente todos os componentes. O 911 Turbo da geração “964” chegou ao mercado um ano depois. Tinha motor de 3,6 litros com 360 cv.

911 Turbo (geração “993”), 1998 – A geração “993” é a última dos Porsches 911 com motor refrigerado a ar, e o 911 Turbo foi a última versão a deixar a linha de montagem. É também o último 911 Turbo sem sistemas eletrônicos de auxílio à condução. Nele, o motor de 3,6 litros desenvolve 430 cv de potência. Nesta geração, o motor passou a ser biturbo.

911 Turbo S (geração “996”), 2005 – O Porsche 911 com motor de refrigeração líquida (geração “996”) foi lançado no fim de 1997. A versão Turbo, entretanto, só chegou ao mercado em 2001, com motor de 3,6 litros e 420 cv. Em 2004, a Porsche ofereceu um kit que aumentava a potência em 30 cv. Foi tão bem aceito que levou a fábrica a lançar o 911 Turbo S em 2005, com 450 cv de potência. Foi o último ano do Turbo “996”.

911 Turbo S “Edition 918 Spyder” (geração “997”), 2013 – Além de representar a geração “997”, o carro exposto tem um atrativo a mais: é um 911 Turbo S “Edition 918 Spyder”. Esta edição especial foi oferecida unicamente aos compradores do 918 Spyder para que os compradores desfrutassem de um carro exclusivo até a chegada do superesportivo – a Porsche abriu os pedidos em 2012, mas as primeiras unidades seriam entregues somente em 2014. Mas nem todos os que encomendaram o 918 Spyder adquiriram o 911 Turbo S “Edition 918 Spyder”, o que o torna bastante raro. Diferencia-se dos demais 911 Turbo S pelos detalhes de acabamento e estilo em verde cítrico, a cor usada pela Porsche nas versões híbridas. Seu motor de 3,8 litros desenvolve 530 cv de potência.

911 Turbo S “Exclusive Series” (geração “991”), 2018 – A “Exclusive Series” foi uma série especial (500 unidades) oferecida pela Porsche com detalhes exclusivos de estilo e acabamento. A fibra de carbono aparece em vários componentes internos e externos, e vários itens foram feitos artesanalmente. Para completar o pacote de atrativos, nesta vesão o motor biturbo de 3,8 litros é ainda mais potente: 607 cv, ou 27 cv a mais que o Turbo S normal da época.

911 Turbo S (geração “992”), 2024 – Representante da atual geração, o 911 Turbo S tem motor de 3.745 cm³ com 560 cv de potência. De diferente, a unidade exposta é pintado na cor Xblue (integrante do catálogo Paint To Sample da Porsche) com o nome “Porsche” em prateado nas laterais. Seu interior combina duas tonalidades: Azul Grafite e Azul Riviera e complementa a personalidade do carro.

Exposição 50 anos do Porsche 911 Turbo

Stuttgart Porsche – Porsche Center São Paulo

Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1507 – Vila Olímpia

De 1º a 9 de novembro

De segunda a sexta-feira: das 9 às 18 horas

Sábado: das 9 às 14 horas

