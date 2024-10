Exportações do agronegócio paulista para a China chegam a US$ 4,58 bilhões

O agronegócio paulista tem a China como principal destino das exportações. Entre janeiro e setembro deste ano, foram US$ 4,58 bilhões movimentados, o que representa 20,2% do total exportado pelo setor.

Na segunda posição, aparece a União Europeia, com US$ 2,84 bilhões em exportações no mesmo período, registrando 12,5% de participação e crescimento de 14,2%. Já os Estados Unidos figuram em terceiro lugar, somando US$ 2,36 bilhões, com 10,4% de participação e alta de 14,6%.

Outros destinos relevantes incluem: Indonésia (3,9%), Emirados Árabes Unidos (3,8%), Índia (3,7%), Bangladesh e Arábia Saudita (2,2% cada), Argélia e Egito (2,1% cada).

Participação de SP no agronegócio brasileiro cresce

As exportações do setor em São Paulo representaram 18% do total nacional, com alta de 1,3% em relação ao mesmo período de 2023. Entre os principais estados exportadores em valores, São Paulo é seguido por Mato Grosso (17,3%), Paraná (11,5%), Minas Gerais (10,1%), Rio Grande do Sul (8,7%) e Goiás (6,6%).

Produtos mais importados

Os principais produtos importados no estado foram: salmão (US$ 343,08 milhões), papel (US$ 300,92 milhões), trigo (US$ 248,71 milhões), produtos têxteis de algodão (US$ 165,57 milhões), leite em pó (US$ 160,82 milhões), rações para animais domésticos (US$ 158,37 milhões), outros tipos de peixes (US$ 144,33 milhões) e arroz (US$ 139,86 milhões).