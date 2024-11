Exportações do agronegócio atingem recorde histórico em outubro

O agronegócio brasileiro alcançou um marco histórico em exportações no mês de outubro, atingindo um valor superior a 14 bilhões de dólares, conforme dados revelados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na última quarta-feira, 13. Este desempenho representa um aumento de mais de 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O setor agropecuário continua a ser uma força motriz para a economia nacional, respondendo por cerca de metade das exportações totais do país, segundo informações da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Mesmo diante de uma redução próxima a 6% nos índices de preços, o robusto resultado registrado em outubro contribuiu para reverter tendências negativas e elevar as exportações anuais acima dos níveis observados no ano passado.

Seis segmentos foram responsáveis por 82% das exportações do agronegócio: soja, carnes, açúcar e etanol, café, cereais e produtos florestais. Destacam-se aumentos significativos nos volumes exportados de alguns produtos, incluindo um acréscimo de 1 milhão de toneladas de açúcar bruto de cana, quase meio milhão a mais em farelo de soja e celulose, além de 190 mil toneladas adicionais de carne. O setor de carnes sozinho gerou receitas de 2,5 bilhões de dólares, marcando um crescimento expressivo de 38%, com destaque para os recordes históricos em valores comercializados de carne bovina e in natura.

Produtos como suco de laranja, algodão e feijão também experimentaram um crescimento notável no valor absoluto exportado, contribuindo com um aumento adicional de 362 milhões de dólares em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Durante uma reunião com entidades do setor agropecuário, o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a expansão contínua dos mercados internacionais para os produtos brasileiros. Desde o ano passado, o Brasil conquistou acesso a 276 novos mercados globais. Um exemplo recente dessa expansão é a Bolívia, que começou a importar produtos reciclados de bovinos e suínos do Brasil, destinados principalmente à indústria de rações devido ao seu alto valor nutritivo.