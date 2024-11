Exportação de café atinge recorde histórico no Brasil

O Brasil alcançou um marco significativo no setor cafeeiro ao exportar 4,9 milhões de sacas de café em outubro, conforme dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Este feito se dá apesar das dificuldades logísticas que resultaram em 2,1 milhões de sacas retidas nos portos nacionais até setembro.

A performance de outubro representou um aumento de 11,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior e superou o recorde histórico anterior, registrado em novembro de 2020, que foi de 4,770 milhões de sacas. O preço médio por saca exportada atingiu US$ 282,80, totalizando uma receita de US$ 1,393 bilhão no mês, estabelecendo um novo recorde em termos financeiros.

No acumulado dos primeiros quatro meses da safra 2024/25, o Brasil exportou 17,075 milhões de sacas, gerando uma receita total de US$ 4,529 bilhões. Comparando com o mesmo período entre julho e outubro de 2023, houve um crescimento expressivo de 17,9% em volume e 58,1% na receita cambial.

Em termos de destinos internacionais, a Alemanha destacou-se como principal importador do café brasileiro em 2024, adquirindo 6,640 milhões de sacas entre janeiro e outubro. Este volume representa 23,9% das exportações totais e um aumento notável de 77% em comparação ao ano anterior. Os Estados Unidos seguem logo atrás com a importação de 6,522 milhões de sacas (23,4% do total), marcando um incremento de 30,9%.

Outros mercados importantes incluem a Bélgica, que importou 3,618 milhões de sacas (crescimento de 116,2%), Itália com 3,330 milhões (alta de 34%), e Japão com 1,840 milhão de sacas (queda de 1,6%).

O café arábica continua a ser a variedade mais exportada pelo Brasil, com um total histórico para o período de janeiro a outubro deste ano: foram enviadas ao exterior 30,201 milhões de sacas dessa espécie. Isso representa um aumento de 24,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os cafés certificados por sua qualidade superior ou práticas sustentáveis constituíram 17,9% das exportações totais no mesmo período, somando um volume de 7,402 milhões de sacas — um crescimento robusto de 42,8% em comparação aos primeiros dez meses do ano passado.

Esses resultados refletem não apenas a robustez da produção brasileira frente aos desafios logísticos enfrentados recentemente mas também a contínua demanda global pelo café nacional.