Exporta SP oferece 150 vagas em capacitação gratuita para exportação

O Governo de São Paulo vai capacitar 150 micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais interessados em exportar produtos e serviços. Fruto de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e a InvestSP, agência de promoção de investimentos do Estado, o Programa Paulista de Capacitação para Exportação (Exporta SP) está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (26) para a turma do 2º semestre de 2024. Empreendedores de qualquer região do estado e de qualquer setor podem se cadastrar pelo site da InvestSP.

Com a nova turma, o Exporta SP vai superar a marca de 1,2 mil empresas capacitadas desde a criação do programa. Ao longo de quatro meses, os empreendedores participam de 20 aulas coletivas com representantes da InvestSP e da Fundação Instituto de Administração (FIA). E não há custo para os empresários, já que as despesas são bancadas pelo Estado.

Em média, uma de cada cinco empresas participantes consegue exportar antes mesmo do fim do treinamento, que é 100% online. Depois dos quatro meses de capacitação, os empreendedores ainda são acompanhados por especialistas por até dois anos. Entre os objetivos do programa está aumentar a competitividade, o faturamento e a segurança das pequenas empresas, que, ao acessarem o mercado internacional, passam a desenvolver novas habilidades e podem ter várias fontes de receita.

Além das 20 aulas com representantes da InvestSP e da FIA, o Exporta SP conta com mentorias individuais, momentos nos quais o pequeno empresário pode debater as necessidades e as características específicas de cada negócio com um especialista. A capacitação aborda os temas que mais desafiam os empreendedores no processo de internacionalização de seus produtos e serviços, como: definição de preços, inteligência comercial, marketing, contratos internacionais, logística e vendas.

Praticamente metade das empresas brasileiras que exportam – cerca de 11 mil – fica no estado de São Paulo, apontam dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Governo Federal. E a estimativa da InvestSP é que três de cada quatro são de micro, pequeno e médio porte. “Ao investir na capacitação empreendedora, queremos incentivar os pequenos negócios a buscar novos mercados e mover a alavanca do desenvolvimento que gera renda e emprego, forte diretriz do governador Tarcísio de Freitas”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

Já o presidente da InvestSP, Rui Gomes, destaca que: “os pequenos negócios são responsáveis por oito de cada 10 empregos gerados no Brasil, além de representarem quase metade das empresas exportadoras. Capacitar, abrir novos mercados e apoiar esses empreendedores está diretamente ligado à missão da InvestSP de gerar desenvolvimento, emprego e renda em São Paulo”.

A maior parte dos participantes atua nos setores de alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos e vestuário. A seleção é feita com base em uma análise da equipe técnica da InvestSP, que leva em conta o nível de maturidade de cada empresa para acessar o mercado internacional. Para mais informações, visite o site da agência ou entre em contato com a equipe de Promoção de Exportações da InvestSP: